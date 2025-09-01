Karambol
Súlyos baleset miatt hatalmas a torlódás az M5-ös autópályán
A sztráda főváros felé vezető oldalán, a 147-es kilométernél történt a baleset hétfőn délután.
Összeütközött két kamion az M5-ös autópálya 147-es kilométerénél. A főváros felé vezető oldalon történt karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.
Az Útinform szerint a 146-os kilométernél csak a leállósáv járható, 4 kilométeres torlódás alakult ki.
