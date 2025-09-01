Súlyos baleset miatt hatalmas a torlódás az M5-ös autópályán

Összeütközött két kamion az M5-ös autópálya 147-es kilométerénél. A főváros felé vezető oldalon történt karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.

Baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópályán

Fotó: MW / Illusztráció

Az Útinform szerint a 146-os kilométernél csak a leállósáv járható, 4 kilométeres torlódás alakult ki.