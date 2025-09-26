Karambol
23 perce
Lisztet szállító kamionba csapódott egy autó, riasztották a mentőket
Az 54-es főút belterületi szakaszán történt a baleset pénteken délután.
Összeütközött egy autó és egy lisztet szállító kamion az 54-es főút 36-os kilométerénél, a Szent István úti kereszteződésnél. Mindkét járműben csak a sofőr utazott, a személykocsi vezetőjéhez mentő érkezett. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak – közölte a katasztrófavédelem.
Az Útinform tájékoztatása szerint, a 36-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Életmentő
1 órája
Ez a kis eszköz halálos tragédiákat előzhet meg, és az Aldiban most olcsón beszerezhető
Ezt ne hagyja ki!Bűntett
3 órája
Brutális támadás kétezer forintért, vascsővel és viperával estek neki egy férfinek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre