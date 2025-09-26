szeptember 26., péntek

Karambol

23 perce

Lisztet szállító kamionba csapódott egy autó, riasztották a mentőket

Az 54-es főút belterületi szakaszán történt a baleset pénteken délután.

Várkonyi Rozália

Összeütközött egy autó és egy lisztet szállító kamion az 54-es főút 36-os kilométerénél, a Szent István úti kereszteződésnél. Mindkét járműben csak a sofőr utazott, a személykocsi vezetőjéhez mentő érkezett. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak – közölte a katasztrófavédelem.

mentők sietnek a balesethez
A mentők is siettek a balesethez
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala / Illusztráció

Az Útinform tájékoztatása szerint,  a 36-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. 

