Lisztet szállító kamionba csapódott egy autó, riasztották a mentőket

Összeütközött egy autó és egy lisztet szállító kamion az 54-es főút 36-os kilométerénél, a Szent István úti kereszteződésnél. Mindkét járműben csak a sofőr utazott, a személykocsi vezetőjéhez mentő érkezett. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak – közölte a katasztrófavédelem.

A mentők is siettek a balesethez

Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala / Illusztráció

Az Útinform tájékoztatása szerint, a 36-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.