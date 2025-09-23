Baleset
8 órája
Kamion és autó ütközött a főúton, a gépkocsi árokba borult
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Összeütközött egy személyautó és egy kamion Bócsánál, az 54-es főút 38-as kilométerénél. A baleset következtében a gépkocsi az árokba borult. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Katasztrófavédelem
9 órája
Holtan találtak egy idős nőt a kiégett konyhájában – videó
Ezt ne hagyja ki!Kiskunvíz Kft.
9 órája
Figyelmeztet a szolgáltató, ne lepődjön meg, ha ezt tapasztalja
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre