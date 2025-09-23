Kamion és autó ütközött a főúton, a gépkocsi árokba borult

Összeütközött egy személyautó és egy kamion Bócsánál, az 54-es főút 38-as kilométerénél. A baleset következtében a gépkocsi az árokba borult. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.

Kamion és autó ütközött Bócsánál

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció