Baleset

1 órája

Kamion és autó ütközött a főúton, a gépkocsi árokba borult

Címkék#kamion#54-es főút#baleset#katasztrófavédelem

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Kovács Nóra

Összeütközött egy személyautó és egy kamion Bócsánál, az 54-es főút 38-as kilométerénél. A baleset következtében a gépkocsi az árokba borult. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.

baleset Bócsánál, árokba borult az autó,
Kamion és autó ütközött Bócsánál
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

