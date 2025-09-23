szeptember 23., kedd

Bűncselekmény

1 órája

Anya-lánya párosra csaptak le a rendőrök Bácsalmáson

Címkék#kábítószer-kereskedelem#drogbiznisz#bűnügy#rendőrség

Egy bácsalmási házban tartott házkutatás során két nőt fogtak el a rendőrök. A gyanú szerint hónapok óta illegális tevékenységet folytattak.

Digner Brigitta

Szeptember 17-én a rendőrség házkutatást tartott egy bácsalmási családi házban, amely során elfogtak egy 42 éves nőt és annak 23 éves lányát. A gyanú szerint a két nő február óta rendszeresen árult kristályt, elsősorban helybéli vásárlóknak, még azt követően is, hogy a család férfi tagját korábban már letartóztatták.

Anya és lánya otthonukban árulták a kábítószert
Forrás: police.hu

A helyszínen a nyomozók 182 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint több mobiltelefont találtak és lefoglaltak. A két nő ellen kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult büntetőeljárás, őrizetbe vételük után a rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

