Anya-lánya párosra csaptak le a rendőrök Bácsalmáson

Szeptember 17-én a rendőrség házkutatást tartott egy bácsalmási családi házban, amely során elfogtak egy 42 éves nőt és annak 23 éves lányát. A gyanú szerint a két nő február óta rendszeresen árult kristályt, elsősorban helybéli vásárlóknak, még azt követően is, hogy a család férfi tagját korábban már letartóztatták.

Anya és lánya otthonukban árulták a kábítószert

Forrás: police.hu

A helyszínen a nyomozók 182 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint több mobiltelefont találtak és lefoglaltak. A két nő ellen kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult büntetőeljárás, őrizetbe vételük után a rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.