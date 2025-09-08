Minden áron jogosítványt akart, börtön lehet belőle

Mindenáron meg szerette volna szerezni a jogosítványt egy férfi, de az átverést gyorsan felfedezték, így nem úszta meg a büntetést - tájékoztatott a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrkapitányság.

Hamis papírral próbált trükközni a jogosítványért

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Jogosítvány helyett vádemelés

A rendőrség közlése szerint a férfi 2024 nyarán jelentkezett a jogosítvány megszerzésére irányuló vizsgára, ehhez pedig egy általános iskolai bizonyítványt adott le az illetékes vizsgaközpontnak. Az okmány gyanússá vált az ügyintézőnek, ezért megkereste a dokumentumot kiállítóként feltüntetett iskolát. A válasz teljesen egyértelmű volt: a férfi soha nem volt az intézmény tanulója, mi több az iskola már évekkel ezelőtt bezárt, ami teljesen kizárta, hogy valaha is tanulhatott volna egyáltalán ott.

A vizsgaszervező feljelentést tett a Bajai Rendőrkapitányságon. A nyomozás során kiderült, hogy az általános iskolai bizonyítvány teljes egészében hamis. A rendőrök a férfit közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A gyanúsított szabadlábon védekezik, ellene a vizsgálat lezárult. A rendőrség vádemelést javasol, az ügy iratait pedig átadták az ügyészségnek.