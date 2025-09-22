Egy 17 éves izsáki fiú halálhíre keltett pánikot a közösségi médiában, megszólalt a rendőrség

Szörnyű hír rázta meg Bács-Kiskun vármegyét a múlt hét végén. Egy izsáki fiú eltűnéséről számolt be egy helyi lakos, majd nem sokkal később a halálhíréről osztott meg bejegyzést egy zárt Facebook-csoportban. Az eset futótűzként terjedt, megborzongatva a lakosságot, ám – mint az később kiderült – csupán álhír volt. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük a történtekről.

Megszólalt a rendőrség az izsáki fiú haláláról

A 17 éves izsáki fiú halálhíre

Szeptember 19-én kora délután jelent meg az Izsákon Hallottam Facebook-csoportban a bejegyzés, miszerint egy édesapa kétségbeesett keresés után megtalálta 17 éves gyermekét, a fiú azonban már nem volt életben. Az állítólagos keresésben a férfi (aki a fiú édesapjának vallotta magát) elmondása szerint többen is részt vettek. Egyéb információt nem tett közzé, csupán a gyásza tiszteletben tartását kérte mindenkitől.

Álhír egy 17 éves fiú haláláról

Rémséges, de valótlan történet

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdezve az esetről kiderült, hogy egy teljes mértékben valótlan, rémséges álhírről van szó.

Nem történt ilyen eset, amennyiben igaz lenne, a rendőrség is tudna róla. A közösségi oldalakon közzétett információk nem hitelesek.

Sem bejelentés nem történt, sem nyomozás nem indult az ügyben. A bejegyzés azóta el lett távolítva a felületről.

Álhírek az interneten

Egy korábbi kecskeméti álhírterjesztés már rávilágított arra, hogy a közösségi média gyakran felfúj, eltúloz megtörtént dolgokat és jellegéből adódóan teret biztosít az hamis információk gyors terjedésének. Ez csökkentheti a lakosság biztonságérzetét, súlyosabb esetben tömeges pánikot is okozhat – gyakran valódi ok nélkül.

Ha a hatóságok segítségére van szüksége, bejelentése, információja vagy kérdése van, az illetékes hatósági szerv hivatalos elérhetőségeit, felületeit használja. Itt ugyanis ellenőrzött, megbízható forrásokból származik az információ. A közösségi oldalakon bárki közzétehet bármit, amit helyesnek lát, az attól még nem feltétlen lesz igaz.