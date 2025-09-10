20 perce
Autójával támadt volt munkatársára az ittas sofőr, hajmeresztő bosszút eszelt ki
Szándékosan okozott balesetet egy férfi Császártöltésen: korábbi haragosát üldözte. Vádat emeltek az ittas sofőr ellen, eltilthatják a vezetéstől.
A vádirat szerint egy ittas sofőr 2024. március 7-én délelőtt épp Császártöltésen vezetett, amikor egy utcában észrevette az előtte kerékpározó korábbi munkatársát, akivel elszámolási vita miatt haragban álltak.
Az ittas sofőr nem érte be kevéssel
A vádlott autójával a biciklis mellé gurult, és az ablakon át szidalmazta. Kétszer ráhúzta a kocsit, amitől a biciklis a jobb oldali útpadkára kormányozta a kerékpárját. Ezután a férfi a sértett mögé húzódott az autóval, majd megelőzve hirtelen fékezett előtte. A kerékpáros nem tudta elkerülni az ütközést, és az autó hátuljának ütközve az árokba esett a kerékpárral együtt. Nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett a baleset során..
A baleset a KRESZ-szabályok megszegése miatt történt, mivel járművével irányt változtatott, átlépte a terelő- vagy felezővonalat, és nem adott elsőbbséget az azonos irányban haladó járműveknek. Emellett hirtelen fékezett anélkül, hogy az személy- vagy vagyonbiztonság megóvása miatt lett volna indokolt.
A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit közúti veszélyeztetés bűntettével és ittas vezetés vétségével vádolja. Végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést, valamint vezetéstől eltiltást indítványoz. Bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni – közölte az ügyészség.
Meglepő változás: így spórolhatnak 2026-ban az autósok az autópálya-matricán
Sokan indultak útnak, együtt fedezték fel, milyen kincseket rejt a település