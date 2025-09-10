Autójával támadt volt munkatársára az ittas sofőr, hajmeresztő bosszút eszelt ki

A vádirat szerint egy ittas sofőr 2024. március 7-én délelőtt épp Császártöltésen vezetett, amikor egy utcában észrevette az előtte kerékpározó korábbi munkatársát, akivel elszámolási vita miatt haragban álltak.

Fotó at ittas sofőr által vezetett autóról, amivel balesetet is okozott

Forrás: ugyeszseg.hu

Az ittas sofőr nem érte be kevéssel

A vádlott autójával a biciklis mellé gurult, és az ablakon át szidalmazta. Kétszer ráhúzta a kocsit, amitől a biciklis a jobb oldali útpadkára kormányozta a kerékpárját. Ezután a férfi a sértett mögé húzódott az autóval, majd megelőzve hirtelen fékezett előtte. A kerékpáros nem tudta elkerülni az ütközést, és az autó hátuljának ütközve az árokba esett a kerékpárral együtt. Nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett a baleset során..

Az áldozat kerékpárja

Forrás: ugyeszseg.hu

A baleset a KRESZ-szabályok megszegése miatt történt, mivel járművével irányt változtatott, átlépte a terelő- vagy felezővonalat, és nem adott elsőbbséget az azonos irányban haladó járműveknek. Emellett hirtelen fékezett anélkül, hogy az személy- vagy vagyonbiztonság megóvása miatt lett volna indokolt.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit közúti veszélyeztetés bűntettével és ittas vezetés vétségével vádolja. Végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést, valamint vezetéstől eltiltást indítványoz. Bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni – közölte az ügyészség.