Baleset

1 órája

Ittasan vezethetett a sofőr, kórházba szállították – videó

Címkék#baon videó#baleset#árokba borult autó

Öregcsertő közelében árokba borult egy autó vasárnap délután. A baleset helyszínére mentő is érkezett.

Pozsgai Ákos

Ahogy arról beszámoltunk már, a baleset az 5301-es úton a 60-as és 61-es kilométerszelvény között történt. A kalocsai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek a gépkocsiból, majd áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom. Helyszíni információnk szerint a sofőrnél felmerült az ittasság gyanúja. Utánfutóval együtt hajtott árokba, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. 

árokba sodródott autó, ittas sofőr,
Árokba sodródott egy autó Öregcsertőnél
Fotó: Pozsgai Ákos
