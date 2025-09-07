Baleset
1 órája
Ittasan vezethetett a sofőr, kórházba szállították – videó
Öregcsertő közelében árokba borult egy autó vasárnap délután. A baleset helyszínére mentő is érkezett.
Ahogy arról beszámoltunk már, a baleset az 5301-es úton a 60-as és 61-es kilométerszelvény között történt. A kalocsai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek a gépkocsiból, majd áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom. Helyszíni információnk szerint a sofőrnél felmerült az ittasság gyanúja. Utánfutóval együtt hajtott árokba, súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
