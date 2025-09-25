Szerda késő délután kérték a tűzoltók segítségét egy pala fedésű istálló tetején rekedt idős ember lementéséhez Garán, az Árpád utcában, aki már egy napja volt ott. A nagybaracskai és a bajai hivatásos tűzoltók először kivágtak egy fát, ami akadályozta a tetőre való biztonságos feljutást, majd mentő board segítségével lehozták a férfit és átadták a mentőknek.

Istálló tetejéről hoztak le egy idős férfit a tűzoltók Garán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Szerdán egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem