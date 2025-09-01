1 órája
Becsöngettek az iskolákban, rendőrök vigyáztak a gyerekek biztonságos közlekedésére – fotók, videó
Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága az idei vármegyei tanévnyitó rendezvényét Ágasegyházán rendezte meg. Az iskolakezdéshez kapcsolódva rendőrök és polgárőrök segítették a biztonságos átkelést gyalogos átkelőhelyeknél.
A Széchenyi István Általános Iskolában a becsöngetés után a tanévindító kis ünnepségen a nyolc évfolyam diákjait Ártim János igazgató, valamint Dudásné Tóth Erika r. őrnagy, Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság titkára köszöntötte. Az iskolakezdés az elsősök számára ajándékosztással párosult.
Iskolakezdés ajándékokkal
Már hagyomány, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a tanév első napján felkeres egy iskolát. A választás idén Ágasegyházára esett. A jól működő program részleteit Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagy mondta el.
– Minden évben egy-egy iskolát meglátogatunk, ahol az Iskola rendőre program működik, ahogyan Ágasegyházán is, és ott a tanévet elindító eseményen pár szóval köszöntjük a tanulókat, az elsősöket pedig megajándékozzuk.
Minden alkalommal hozunk nekik láthatóságot biztosító eszközöket, kis ajándékokat.
A fiúknak, lányoknak külön kis csomagot állítottunk össze, amelyben van fényvisszaverő hátizsák, láthatósági mellény, fényvisszaverő kulcstartó, fényvisszaverős szilikon karkötő és matrica, láthatósági karszalagok, biztonságos közlekedés segítő játékos füzet, valamint csokoládé – részletezte.
A rendőrség tanévnyitó rendezvénye ÁgasegyházánFotók: Bús Csaba
Biztosították a biztonságos átkelést az iskolánál
A tanévindító esemény előtt a rendőrök, polgárőrök és Gugi Krisztina iskolarendőr együtt segítette az iskolába tartó gyerekek biztonságos átkelést az úttesten, a zebrákon.
Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagy ennek kapcsán hozzátette: az iskolarendőrök mindenhol jó munkát végeznek, az ő feladatuk, hogy összekötő kapocs legyenek az iskola, a szülő, a gyerekek meg a rendőrség között. Bármikor bizalommal lehet hozzájuk fordulni.
Továbbá megjegyezte: a biztonságos átkelést szeptember folyamán a megyében minden olyan iskola környékén, ami közlekedésbiztonsági szempontból indokolja, rendőrök és polgárőrök segítik.