Becsöngettek az iskolákban, rendőrök vigyáztak a gyerekek biztonságos közlekedésére – fotók, videó

A Széchenyi István Általános Iskolában a becsöngetés után a tanévindító kis ünnepségen a nyolc évfolyam diákjait Ártim János igazgató, valamint Dudásné Tóth Erika r. őrnagy, Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság titkára köszöntötte. Az iskolakezdés az elsősök számára ajándékosztással párosult.

Az iskolakezdés maximális biztonsággal indult Ágasegyházán

Fotó: Bús Csaba

Iskolakezdés ajándékokkal

Már hagyomány, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a tanév első napján felkeres egy iskolát. A választás idén Ágasegyházára esett. A jól működő program részleteit Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagy mondta el.

– Minden évben egy-egy iskolát meglátogatunk, ahol az Iskola rendőre program működik, ahogyan Ágasegyházán is, és ott a tanévet elindító eseményen pár szóval köszöntjük a tanulókat, az elsősöket pedig megajándékozzuk.

Minden alkalommal hozunk nekik láthatóságot biztosító eszközöket, kis ajándékokat.

A fiúknak, lányoknak külön kis csomagot állítottunk össze, amelyben van fényvisszaverő hátizsák, láthatósági mellény, fényvisszaverő kulcstartó, fényvisszaverős szilikon karkötő és matrica, láthatósági karszalagok, biztonságos közlekedés segítő játékos füzet, valamint csokoládé – részletezte.