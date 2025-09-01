szeptember 1., hétfő

Ágasegyháza

2 órája

Becsöngettek az iskolákban, rendőrök vigyáztak a gyerekek biztonságos közlekedésére – fotók, videó

Címkék#baon videó#balesetmegelőzés#tanév#rendőrség

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága az idei vármegyei tanévnyitó rendezvényét Ágasegyházán rendezte meg. Az iskolakezdéshez kapcsolódva rendőrök és polgárőrök segítették a biztonságos átkelést gyalogos átkelőhelyeknél.

Sebestyén Hajnalka

A Széchenyi István Általános Iskolában a becsöngetés után a tanévindító kis ünnepségen a nyolc évfolyam diákjait Ártim János igazgató, valamint Dudásné Tóth Erika r. őrnagy, Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság titkára köszöntötte. Az iskolakezdés az elsősök számára ajándékosztással párosult.

Az iskolakezdés napján rendőrök állították meg a forgalmat, hogy a gyerekek biztonságosan átkelhessenek az úton
Az iskolakezdés maximális biztonsággal indult Ágasegyházán
Fotó: Bús Csaba

Iskolakezdés ajándékokkal

Már hagyomány, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a tanév első napján felkeres egy iskolát. A választás idén Ágasegyházára esett. A jól működő program részleteit Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagy mondta el. 

Minden évben egy-egy iskolát meglátogatunk, ahol az Iskola rendőre program működik, ahogyan Ágasegyházán is, és ott a tanévet elindító eseményen pár szóval köszöntjük a tanulókat, az elsősöket pedig megajándékozzuk. 

Minden alkalommal hozunk nekik láthatóságot biztosító eszközöket, kis ajándékokat. 

A fiúknak, lányoknak külön kis csomagot állítottunk össze, amelyben van fényvisszaverő hátizsák, láthatósági mellény, fényvisszaverő kulcstartó, fényvisszaverős szilikon karkötő és matrica, láthatósági karszalagok, biztonságos közlekedés segítő játékos füzet, valamint csokoládé – részletezte.

A rendőrség tanévnyitó rendezvénye Ágasegyházán

Fotók: Bús Csaba

Biztosították a biztonságos átkelést az iskolánál

A tanévindító esemény előtt a rendőrök, polgárőrök és Gugi Krisztina iskolarendőr együtt segítette az iskolába tartó gyerekek biztonságos átkelést az úttesten, a zebrákon. 

Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagy ennek kapcsán hozzátette: az iskolarendőrök mindenhol jó munkát végeznek, az ő feladatuk, hogy összekötő kapocs legyenek az iskola, a szülő, a gyerekek meg a rendőrség között. Bármikor bizalommal lehet hozzájuk fordulni. 

Továbbá megjegyezte: a biztonságos átkelést szeptember folyamán a megyében minden olyan iskola környékén, ami közlekedésbiztonsági szempontból indokolja, rendőrök és polgárőrök segítik.

 

 

