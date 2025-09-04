55 perce
Igazoltatás közben bukott le egy tolvaj Kecskeméten
Egy hajnali igazoltatás alkalmával menekülni próbált egy kecskeméti férfi, méghozzá nem véletlenül.
Szeptember 3-án, hajnali 3-kor a rendőrök Kecskeméten, a Zsinór utcában egy gyanúsan viselkedő kerékpárost akartak igazoltatni. A férfi nem állt meg, inkább menekülni próbált. Két rendőr gyalog, egy pedig autóval üldözte, végül egy udvari mellékhelyiségben fogták el.
Gyorsan kiderült, miért menekült. Nem sokkal korábban ellopott egy kerékpárt és több gyerekcipőt egy udvarból. A rendőrök előállították a kecskeméti férfit, akit a lopás miatt kihallgattak, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
A bicikli tulajdonosát kora reggel értesítették a rendőrök, hogy ellopták a kerékpárját, de már meg is találták, így visszakerült hozzá – írja a rendőrség a police.hu oldalon.
