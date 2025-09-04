szeptember 4., csütörtök

Igazoltatás közben bukott le egy tolvaj Kecskeméten

Címkék#kerékpár#bűnügy#lopás#rendőség#igazoltatás

Egy hajnali igazoltatás alkalmával menekülni próbált egy kecskeméti férfi, méghozzá nem véletlenül.

Digner Brigitta

Szeptember 3-án, hajnali 3-kor a rendőrök Kecskeméten, a Zsinór utcában egy gyanúsan viselkedő kerékpárost akartak igazoltatni. A férfi nem állt meg, inkább menekülni próbált. Két rendőr gyalog, egy pedig autóval üldözte, végül egy udvari mellékhelyiségben fogták el.

kerékpártolvajra csaptak le a rendőrök
Igazoltatás közben bukott le egy tolvaj Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Gyorsan kiderült, miért menekült. Nem sokkal korábban ellopott egy kerékpárt és több gyerekcipőt egy udvarból. A rendőrök előállították a kecskeméti férfit, akit a lopás miatt kihallgattak, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A bicikli tulajdonosát kora reggel értesítették a rendőrök, hogy ellopták a kerékpárját, de már meg is találták, így visszakerült hozzá – írja a rendőrség a police.hu oldalon.

 

