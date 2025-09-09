Pár szál cigarettáért rabolta ki az idős férfit

A rablás szó hallatán pénz, ékszerek vagy más értékek jutnak elsőre sokak eszébe, azonban kevesebbért is követtek már el bűncselekményt. Szemléletes példája ennek a hétfői eset, amikor egy idős férfi még sérülést is szenvedett, amikor pár szál cigarettáért rabolta ki a támadója.

Egy ismeretlen egy idős urat rabolt ki Kecskeméten hétfő kora reggel

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mindössze pár szálért

Szeptember 8-án reggel bejelentés érkezett a Kecskeméti Rendőrkapitányságra, miszerint rablás történt. Egy 63 éves helyi férfit egy ismeretlen szólított le, majd pénzt és cigarettát követelt tőle. Amikor az nem volt hajlandó adni, kést rántott majd megfenyegette az idős urat. Ezt követően durván el is lökte, az esés következtében az idős férfi pedig combnyaktörést szenvedett. A támadója ezután elvette a fém cigarettatartóját és kereket oldott. A sértettet kórházba kellett szállítani.

Füstbe ment terv

A támadó szerencsétlenségére az esetet térfigyelő kamera is rögzítette, ennek köszönhetően – mindössze pár órával később – a rendőrség meg is találta a 20 éves elkövetőt. A cigarettásdobozt is megtalálták nála, ezt rövidesen visszajuttatták a jogos tulajdonosához. A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.