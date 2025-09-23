szeptember 24., szerda

Katasztrófavédelem

Holtan találtak egy idős nőt a kiégett konyhájában – videó

Címkék#tűzeset#baon videó#halálos tűzeset

Kedden a korai esti órákban Mélykútra riasztották a helyi és a jánoshalmi tűzoltókat egy családi házhoz. Információnk szerint tűz ütött ki az ingatlanban, meghalt egy ember.

Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint az épületben egy idős hölgy élt, aki elhunyt. A családi házhoz Jánoshalmáról és Kiskunhalasról több rendőrautó és mentő is érkezett. A helyszínen van a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is. Információnk szerint a Kiskunhalasi Rendőrkapitány bűnügy technikusai ezekben a percekben kezdik meg a helyszíni szemlét. 

halálos háztűz Mélykúton, egy ember életét vesztette,
Tűz ütött ki a házban, meghalt egy ember
Fotó: Pozsgai Ákos

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kedden kora este érkezett a jelzés, amely szerint Mélykúton egy korábbi, már kialudt tűz nyomait és egy elhunyt személyt találtak. Egy százötven négyzetméteres családi ház tíz négyzetméteres konyhájában keletkezett tűz néhány négyzetméteren. A tűzben egy idős, mozgásában korlátozott nő életét vesztette. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet, azonban beavatkozásra már nem volt szükség. A tűz keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

