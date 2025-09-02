Miskét döbbenet és gyász borítja be. A falu utcáin még mindig érezni a félelmet és a fájdalmat, miután egy 22 hónapos kislány, Hanna élete a legkegyetlenebb módon ért véget. A dédnagymama, Katalin zokogva mesélt érzéseiről.

Megszólalt a meggyilkolt kis Hanna dédnagymamája

Fotó: Pozsgai Ákos

Eltűnt a kis Hanna

A kis Hanna és bátyja, Noel néhány hónapja költöztek Miskére édesanyjukkal és annak párjával, a 24 éves J. Dáviddal. Szeptember 1-jén a fiatal anya dolgozni indult, és Hannát a férfira bízta. Amikor délután hazaért, a ház üresen állt: sem a gyermek, sem a férfi nem volt ott. A rendőrök hosszú, kétségbeesett keresés után éjszaka találták meg a kislány holttestét. A helyszíni vizsgálat egyértelművé tette: a gyermek gyilkosság áldozata lett. Azonnal elfogatóparancsot adtak ki mostohája, J. Dávid ellen, akit kedden délben a kommandósok el is fogtak.

A család ismerősei szerint a férfi már korábban is agresszívan viselkedett a gyerekekkel. Többen próbálták rávenni az anyát, hogy szakítson vele, de a nő – félelemből vagy reményből – nem merte elhagyni.

Összetört a dédnagymama

Hanna dédnagymamája, Katalin szinte beleroskadt a fájdalomba. A nő zokogva nyilatkozott a Borsnak.

–Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok

– mondta a lapnak.

Elárulta, hogy utoljára akkor találkozott dédunokájával, amikor még Simontornyán éltek.

– Amíg ők is Simontornyán laktak az édesanyjával, gyakrabban találkoztunk. Legutóbb még sonkát, szalonnát is vittem nekik, és minden egyebet, amit ilyenkor szokás" – mesélt, de ennél többet nem akart mondani a Borsnak.

A fájdalom nem új vendég a család életében. Két évtizeddel ezelőtt Katalin egyik unokája vesztette életét, mindössze öt hónaposan, betegség miatt. Most pedig egy újabb gyermek sorsa pecsételődött meg, sokkal kegyetlenebb módon.