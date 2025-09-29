Szívszorító részletek derültek ki: ez okozhatta a halálos tassi háztüzet – fotók

Egy vétlen mozdulat, egy át nem gondolt cselekedet is katasztrófához vezethet. Vasárnap egy idős férfi vesztette életét egy háztűzben Tasson. A halálos tűzeset részleteiről a Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület számolt be.

Halálos tűzesethez riasztották a tűzoltókat Tasson

Fotó: Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldala

A tassi halálos tűzeset részletei

Vasárnap délután tragikus tűzeset történt Tasson. A katasztrófavédelem ügyeletére érkezett bejelentés szerint a Szigetfő utcában egy száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint az oltás során a tűzoltók egy idős férfi holttestére bukkantak a szobában. A helyszínen két gázpalackot is kihoztak az épületből, ezzel megelőzve, hogy a lángok nagyobb tragédiához vezessenek.

A helyszínen két gázpalackot is kihoztak az épületből

Fotó: Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldala

A helyszínre kiérkező önkéntes tűzoltók így számolt be a történtekről:

Kiérkezésünkkor már a füst a nyílászárókon hömpölygött ki. A kunszentmiklósi egységgel a felderítés közben a családi ház hálószobájában, ahol a tűz keletkezett, egy idős férfit találtunk, akinek életét már nem tudtuk megmenteni.

Bár a tűz okát még jelenleg is vizsgálják, a hatóságok azt gyanítják, hogy a tragédiát egy el nem nyomott cigarettacsikk okozhatta. Az oltásban és a vele járó munkálatokban a Szalk ÖTE, Kunszentmiklós ÖTP, Dunaújváros HTP, Mentők, Rendőrség és a Bács KMSZ is részt vett.

Több település tűzoltói siettek a helyszínre

Fotó: Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldala

Apró figyelmetlenség vezethetett a tragédiához

Bár a vizsgálat még zajlik, nem zárható ki, hogy egy égő cigarettacsikk miatt keletkezett a tűz, ugyanis az ágy és az ülőgarnitúra kapott lángra. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ismét felhívta a lakosság figyelmét az eset kapcsán, hogy a házban, főleg könnyen éghető ruhák és ágyneműk közelében életveszélyes a dohányzás. Egy kipattanó szikrától ezek könnyen belobbanhatnak, füstjük erősen mérgező már kis mennyiségben is.

Így védekezzünk a szén-monoxid-mérgezés és a lakástűz ellen Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. A fűtőeszközök, jellemzően lánggal működő berendezések meghibásodása lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet.

A tűz és további tragédiák megelőzése csak tudatosan lehetséges:

Ne dohányozzon fáradtan, fekve, ágyban vagy fotelban!

Ne dohányozzon zárt térben! Szellőztessen rendszeresen!

Győződjön meg róla, hogy elnyomta a csikket, ne hagyja őrizetlenül égni!

Égő csikket ne a szemetesbe, hanem a hamutálba vagy csikkgyűjtőbe tegye!

Szerezzen be füstérzékelőt!

Ellenőriztesse a kéményét – ez családi házak és magánszemélyek esetén ingyenes!