szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

2 órája

Szörnyű tragédia: bennégett a házában egy idős férfi

Címkék#katasztrófavédelelem#baleset#tűz#összefoglaló

Egy száz négyzetméteres családi ház hálószobájában keletkezett tűz vasárnap. A részletekről a katasztrófavédelem adott bővebb tájékoztatást.

Nagy Mária Lilla

Vasárnap Bács-Kiskun vármegyében öt tűzesettel és két műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a műveletirányítási központba.

Szirénázó rendőr autó
Több tűzesethez is riasztották a tűzoltóságot Bács-Kiskun vármegyében
Forrás: Shutterstock.com /Illusztráció

Balesetek

Vasárnap délelőtt két gépjármű ütközött az 52-es főút, Fülöpháza térségében. Egyedül a járművek vezetője tartózkodott bennük. A kerekegyházai önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat. Mindkét sérültet kórházba szállították.

Vasárnap délután két autó ütközött össze 5404-es úton, Kiskunmajsa és Szank között; az egyik jármű oldalt borult. Három ember sérült meg. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. 

Tűzesetek

Mint arról korábban beszámoltunk, Tasson, a Szigetfő utcában egy száz négyzetméteres családi ház hálószobájában keletkezett tűz vasárnap délután, amelyben egy ágy és egy ülőgarnitúra kapott lángra mintegy 3 négyzetméteren. A szalkszentmártoni önkéntes tűzoltók és a kunszentmiklósi önkormányzati tűzoltók a helyszínen dolgoztak. A szobában egy idős férfit holtan találtak. A tűzoltók két gázpalackot kivitték az ingatlanból, megelőzve egy esetleges robbanást. Az eset kapcsán tűzvizsgálati eljárás indult.

Teljes terjedelmében égett egy személyautó vasárnap délután M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Kecskemét térségében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet hab- és vízsugár segítségével oltották el. Személyi sérülés nem történt.

Összehordott szemét égett vasárnap este Kecskemét Szolnokihegy városrészén. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, a környezetvédelmi hatóságot értesítették.

Vasárnap két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez – zárul a katasztrófavédelem közleménye.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu