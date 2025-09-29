Szörnyű tragédia: bennégett a házában egy idős férfi

Vasárnap Bács-Kiskun vármegyében öt tűzesettel és két műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a műveletirányítási központba.

Több tűzesethez is riasztották a tűzoltóságot Bács-Kiskun vármegyében

Forrás: Shutterstock.com /Illusztráció

Balesetek

Vasárnap délelőtt két gépjármű ütközött az 52-es főút, Fülöpháza térségében. Egyedül a járművek vezetője tartózkodott bennük. A kerekegyházai önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat. Mindkét sérültet kórházba szállították.

Vasárnap délután két autó ütközött össze 5404-es úton, Kiskunmajsa és Szank között; az egyik jármű oldalt borult. Három ember sérült meg. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.

Tűzesetek

Mint arról korábban beszámoltunk, Tasson, a Szigetfő utcában egy száz négyzetméteres családi ház hálószobájában keletkezett tűz vasárnap délután, amelyben egy ágy és egy ülőgarnitúra kapott lángra mintegy 3 négyzetméteren. A szalkszentmártoni önkéntes tűzoltók és a kunszentmiklósi önkormányzati tűzoltók a helyszínen dolgoztak. A szobában egy idős férfit holtan találtak. A tűzoltók két gázpalackot kivitték az ingatlanból, megelőzve egy esetleges robbanást. Az eset kapcsán tűzvizsgálati eljárás indult.

Teljes terjedelmében égett egy személyautó vasárnap délután M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Kecskemét térségében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet hab- és vízsugár segítségével oltották el. Személyi sérülés nem történt.

Összehordott szemét égett vasárnap este Kecskemét Szolnokihegy városrészén. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, a környezetvédelmi hatóságot értesítették.

Vasárnap két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez – zárul a katasztrófavédelem közleménye.