Halálos tűz ütött ki egy családi házban Tasson

Mint arról korábban beszámoltunk, kigyulladt egy családi ház vasárnap Tasson. A tűz három négyzetméteren pusztított: egy ágy és egy ülőgarnitúra lángolt.

Egy ember életét vesztette a tűzben

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint az oltás során a tűzoltók egy idős férfi holttestére bukkantak a szobában. A helyszínen két gázpalackot is kihoztak az épületből, ezzel megelőzve, hogy a lángok nagyobb tragédiához vezessenek.

A tűz pontos keletkezési helyét és okát a hatóság vizsgálja, de nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás okozta a tragédiát.

A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az ágyban való dohányzás rendkívül veszélyes. Egy parázsló matrac is hatalmas mennyiségű füstöt termelhet, amely rövid idő alatt halálos füstmérgezést okozhat. A szakemberek javasolják, hogy senki ne dohányozzon fekvőhelyén, és minden hálószobában legyen felszerelve füstérzékelő, amely időben jelezheti a bajt.