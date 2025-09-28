szeptember 28., vasárnap

Tragédia

45 perce

Halálos tűz ütött ki egy családi házban Tasson

Vasárnap délután tragikus tűzeset történt Tasson. A katasztrófavédelem ügyeletére érkezett bejelentés szerint a Szigetfő utcában egy száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki.

Mint arról korábban beszámoltunk, kigyulladt egy családi ház vasárnap Tasson. A tűz három négyzetméteren pusztított: egy ágy és egy ülőgarnitúra lángolt.

idős férfi holttestére bukkantak a tűzben,
Egy ember életét vesztette a tűzben
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint az oltás során a tűzoltók egy idős férfi holttestére bukkantak a szobában. A helyszínen két gázpalackot is kihoztak az épületből, ezzel megelőzve, hogy a lángok nagyobb tragédiához vezessenek.

A tűz pontos keletkezési helyét és okát a hatóság vizsgálja, de nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás okozta a tragédiát.

A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az ágyban való dohányzás rendkívül veszélyes. Egy parázsló matrac is hatalmas mennyiségű füstöt termelhet, amely rövid idő alatt halálos füstmérgezést okozhat. A szakemberek javasolják, hogy senki ne dohányozzon fekvőhelyén, és minden hálószobában legyen felszerelve füstérzékelő, amely időben jelezheti a bajt.

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

