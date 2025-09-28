45 perce
Halálos tűz ütött ki egy családi házban Tasson
Vasárnap délután tragikus tűzeset történt Tasson. A katasztrófavédelem ügyeletére érkezett bejelentés szerint a Szigetfő utcában egy száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint az oltás során a tűzoltók egy idős férfi holttestére bukkantak a szobában. A helyszínen két gázpalackot is kihoztak az épületből, ezzel megelőzve, hogy a lángok nagyobb tragédiához vezessenek.
A tűz pontos keletkezési helyét és okát a hatóság vizsgálja, de nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás okozta a tragédiát.
A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az ágyban való dohányzás rendkívül veszélyes. Egy parázsló matrac is hatalmas mennyiségű füstöt termelhet, amely rövid idő alatt halálos füstmérgezést okozhat. A szakemberek javasolják, hogy senki ne dohányozzon fekvőhelyén, és minden hálószobában legyen felszerelve füstérzékelő, amely időben jelezheti a bajt.
