Halálos balesetek sokkolták Bács-Kiskunt, több sérültet kellett kórházba szállítani

A katasztrófavédelmek rengeteg dolga volt az elmúlt 24 órában. Riasztották őket felborult traktorhoz és árokba került autóhoz, de két halálos balesetnél is szükség volt a segítségükre.

A katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába hétfőn négy műszaki mentéssel kapcsolatos tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett. Halálos balesetekhez is vonultak a tűzoltók.

az 55-ös főúton történt halálos baleset helyszíne
Halálos baleset történt az 55-ös főúton hétfőn
Fotó: Pozsgai Ákos

Két halálos baleset egy napon

A Bács-Kiskun vármegyei tűzoltóknak nehéz napja volt hétfőn, két karambol is tragédiával végződött.

Láncfűrésszel tisztították meg a területet

Letért az útról és árokba hajtott egy személykocsi hétfőről keddre virradóra az 54-es főúton Helvécia térségében. A kecskeméti tűzoltóknak láncfűrésszel kellett először megtisztítaniuk a területet, ezután pedig áramtalanították az autót, melyben két utast találtak. Egyikük ki tudott szállni az autóból, a másik utasnak azonban a tűzoltóknak és mentőknek együttesen kellett segíteni, hogy kiemeljék a roncsból. A baleset következtében mindkét utast kórházba kellett szállítani sérüléseik miatt. 

Felborult egy traktor

Összeütközött egy személyautó és egy traktor hétfő délután az 54-es főúton, Nemesnádudvar és Érsekhalma között. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, valamint megszüntették a forgalmi akadályt. Az ütközés során ketten megsérültek, őket kórházba szállították.

A nádasban találták meg az elhunytat

Lesodródott az úttestről és egy csatornában a tetejére borult egy személygépkocsi kedden hajnalban a 4625-ös út Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár közötti szakaszán. Az autóban hárman utaztak, azonban a katasztrófavédelem az autóban, csak két személyt talált. A harmadik utas a nádasban hevert, akinek az életét a mentősök már nem tudták megmenteni, a másik két személyt pedig sérüléseik miatt kórházba szállították – olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.

A helyszínen életét vesztette

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn a mélykút-öregmajori benzinkút felől hajtott az 55-ös főútra a személyautó vezetője, amikor a balról érkező teherautóval összeütközött. A baleset következtében a személyautó az árokba sodródott. Információink szerint az autóban egy házaspár utazott. A 69 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A 70 éves feleségét a helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel szállították kórházba, a teherautó vezetője pedig sérült meg a baleset következtében. 

 

