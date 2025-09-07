Szörnyethalt a tömegbaleset áldozata, helyszíni felvételeinken jól látszik az ütközések ereje

Mint arról már beszámoltunk négy személyautó és egy teherautó karambolozott az 55-ös főúton Kisszállás közelében, a vasúti átjárótól néhány száz méterre, Szeged irányába. A halálos baleset miatt a forgalmat már a kisszállási körforgalomnál elterelik Tompa és Kiskunhalas irányába.

Halálos baleset történt Kisszállás közelében

Fotó: Pozsgai Ákos

A halálos balesetben az ütközést okozó sofőr hunyt el

Helyszíni információink szerint egy osztrák rendszámú személyautó az enyhe ívű jobb kanyarban eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy teherautóval. A tehergépkocsi irányíthatatlanná vált és még három személyautóval ütközött, majd az út menti árokba hajtott.