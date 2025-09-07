szeptember 7., vasárnap

Szomorú vasárnap

1 órája

Szörnyethalt a tömegbaleset áldozata, helyszíni felvételeinken jól látszik az ütközések ereje

Szörnyű baleset történt vasárnap délelőtt az 55-ös főúton Kisszállás közelében, egy teherautó és négy személyautó ütközött. A halálos baleset helyszínén az 55-ös főutat teljes szélességben lezárták.

Pozsgai Ákos

Mint arról már beszámoltunk négy személyautó és egy teherautó karambolozott az 55-ös főúton Kisszállás közelében, a vasúti átjárótól néhány száz méterre, Szeged irányába. A halálos baleset miatt a forgalmat már a kisszállási körforgalomnál elterelik Tompa és Kiskunhalas irányába. 

halálos baleset, Kisszállás közelében,
Halálos baleset történt Kisszállás közelében
Fotó: Pozsgai Ákos

A halálos balesetben az ütközést okozó sofőr hunyt el

Helyszíni információink szerint egy osztrák rendszámú személyautó az enyhe ívű jobb kanyarban eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy teherautóval. A tehergépkocsi irányíthatatlanná vált és még három személyautóval ütközött, majd az út menti árokba hajtott.

Halálos baleset történt Kisszállásnál

Fotók: Pozsgai Ákos

Több városból is érkezett összesen négy mentőautó, valamint a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók két szerkocsival vonultak a balesethez. Az osztrák rendszámú autót vezető magyar férfi szörnyethalt az ütközés során, a holttestét a tűzoltók emelték ki a roncsból. A mentők a helyszínen további négy személy láttak el, úgy tudjuk, hogy két sérültet szállítottak a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság a tömegbaleset pontos körülményeit vizsgálja.

 

