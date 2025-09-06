Halálos baleset történt a főúton, nem tudták megmenteni a motoros életét

A Tények információi szerint a motoros Bócsa irányából közlekedett, amikor eddig tisztázatlan okokból frontálisan ütközött egy szemből érkező autóval. Az ütközés ereje hatalmas volt: a motoros lerepült járművéről, majd egy másik kocsinak csapódott.

Halálos motorbaleset történt Jakabszállásnál

Fotó: Donka Ferenc / Forrás: MTI Fotószerkesztõség

A rendőrség az MTI-vel közölte, hogy a 46 éves helvéciai motoros életét vesztette.

A személyautók utasai közül senki sem sérült meg, ám a baleset sokkolta a helyszínen tartózkodókat. Szemtanúk beszámolói szerint ritkán fordul elő ilyen súlyos tragédia ezen az útszakaszon.

A rendőrség a helyszínelés és a mentési munkálatok idejére hosszú órákra lezárta az érintett szakaszt.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.