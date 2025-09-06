szeptember 6., szombat

Halálos baleset történt a főúton, nem tudták megmenteni a motoros életét

Borzalmas tragédia rázta meg Bács-Kiskun vármegyét szombaton délelőtt: egy 46 éves helvéciai férfi vesztette életét motorbalesetben az 54-es főúton, Jakabszállás közelében.

A Tények információi szerint a motoros Bócsa irányából közlekedett, amikor eddig tisztázatlan okokból frontálisan ütközött egy szemből érkező autóval. Az ütközés ereje hatalmas volt: a motoros lerepült járművéről, majd egy másik kocsinak csapódott.

halálos motorbaleset, Jakabszállás közelében,
Halálos motorbaleset történt Jakabszállásnál
Fotó: Donka Ferenc  / Forrás: MTI Fotószerkesztõség

A rendőrség az MTI-vel közölte, hogy a 46 éves helvéciai motoros életét vesztette.

A személyautók utasai közül senki sem sérült meg, ám a baleset sokkolta a helyszínen tartózkodókat. Szemtanúk beszámolói szerint ritkán fordul elő ilyen súlyos tragédia ezen az útszakaszon.

A rendőrség a helyszínelés és a mentési munkálatok idejére hosszú órákra lezárta az érintett szakaszt.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

 

