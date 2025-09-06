59 perce
Halálos baleset történt a főúton, nem tudták megmenteni a motoros életét
Borzalmas tragédia rázta meg Bács-Kiskun vármegyét szombaton délelőtt: egy 46 éves helvéciai férfi vesztette életét motorbalesetben az 54-es főúton, Jakabszállás közelében.
A Tények információi szerint a motoros Bócsa irányából közlekedett, amikor eddig tisztázatlan okokból frontálisan ütközött egy szemből érkező autóval. Az ütközés ereje hatalmas volt: a motoros lerepült járművéről, majd egy másik kocsinak csapódott.
A rendőrség az MTI-vel közölte, hogy a 46 éves helvéciai motoros életét vesztette.
A személyautók utasai közül senki sem sérült meg, ám a baleset sokkolta a helyszínen tartózkodókat. Szemtanúk beszámolói szerint ritkán fordul elő ilyen súlyos tragédia ezen az útszakaszon.
A rendőrség a helyszínelés és a mentési munkálatok idejére hosszú órákra lezárta az érintett szakaszt.
A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
