Tragédia

22 perce

Szabálytalanul előző autós miatt halt meg a motoros, esélye sem volt a túlélésre – videóval

Szörnyet halt egy motoros az 54-es főúton. Esélye sem volt elkerülni a balesetet.

Maksa Balázs

Mint arról beszámoltunk, borzalmas tragédia történt szombat dél körül az 54-es főúton, Jakabszállás közelében. Egy 46 éves helvéciai férfi szörnyethalt, amikor motorjával frontálisan ütközött egy szabálytalanul előző autóval, majd az ütközés következtében árokba zuhant.

szörnyet halt a motoros, Jakabszállásnál ütközött autóval,
Azonnal szörnyet halt a motoros
Fotó: Donka Ferenc / Forrás: MTI Fotószerkesztõség

A TV2 Tények információi szerint az autó sofőrje egy másik kocsit előzött, ezért ment át a szembe sávba, és ekkor csapódott neki az áldozat. A hatalmas erejű ütközés következtében a motoros lerepült járművéről. Esélye sem volt a túlélésre, azonnal szörnyet halt.

Az autó sofőrje nem sérült meg.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

 

