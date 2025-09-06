Szabálytalanul előző autós miatt halt meg a motoros, esélye sem volt a túlélésre – videóval

Mint arról beszámoltunk, borzalmas tragédia történt szombat dél körül az 54-es főúton, Jakabszállás közelében. Egy 46 éves helvéciai férfi szörnyethalt, amikor motorjával frontálisan ütközött egy szabálytalanul előző autóval, majd az ütközés következtében árokba zuhant.

Azonnal szörnyet halt a motoros

Fotó: Donka Ferenc / Forrás: MTI Fotószerkesztõség

A TV2 Tények információi szerint az autó sofőrje egy másik kocsit előzött, ezért ment át a szembe sávba, és ekkor csapódott neki az áldozat. A hatalmas erejű ütközés következtében a motoros lerepült járművéről. Esélye sem volt a túlélésre, azonnal szörnyet halt.

Az autó sofőrje nem sérült meg.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.