Tetejével a csatornába borult egy autó, a nádasban találták meg az egyik utast

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint kedden hajnalban a 4625-ös út Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár közötti szakaszán halálos baleset történt. A tragédia után a katasztrófavédelem a három utas közül először csak kettőt talált meg a kocsiban.

A 4625-ös úton történt halálos balesetben egy ember vesztette életét

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hárman utaztak az autóban, a halálos balesetben egy ember vesztette életét

A katasztrófavédelem információi szerint lesodródott az úttestről, és tetejével egy csatornába borult egy személygépkocsi kedden hajnalban, melyben összesen hárman utaztak. A kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával csörlővel biztosították a felborult autót, félig kiemelték a vízből és kerekeire fordították. Az autóban csak két embert találtak, az utolsó utast csak később, a nádasban találták meg.

Az autóban lévő sérülteket feszítő segítségével tudták kimenteni, majd a mentőkre bízták őket. A nádasban megtalált utas életét a mentők megpróbálták megmenteni, de sajnos sikertelenül, a helyszínen életét vesztette.