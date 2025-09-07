Tömegbaleset az 55-ösön, egy ember a helyszínen életét vesztette

Négy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze az 55-ös főúton, Kisszállás közelében, a 48-as kilométerszelvénynél vasárnap délelőtt – írja a katasztrófavédelem. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból. A halálos baleset helyszínén az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Halálos baleset történt Kisszállásnál

Fotó: Pozsgai Ákos

A halálos baleset helyszínére négy mentőautó érkezett

Helyszíni információnk szerint a baleset egy enyhe ívű kanyarban történt. A helyszínre négy mentőautó érkezett. Egy sérülttel a mentők már elindultak a halasi kórházba, jelenleg három személyt vizsgálnak a helyszínen a mentők.

Információink szerint a balesetben egy külföldi személyautóban utazó életét vesztette. Az áldozatot később emelik ki a járműből.