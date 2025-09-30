34 perce
Versenypályának nézte az utat, 173-mal száguldott az autós Bács-Kiskunban
Sokan mintha sportot űznének a közlekedési szabályok megszegéséből. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség összefoglalója legalábbis hétről hétre ezt tükrözi: az ittas vezetők és a gyorshajtók sokak életét veszélyeztetik.
A közlekedési szabályok és sebességkorlátozások egyesek szerint azért léteznek, hogy átlépjék őket, erről tanúskodik a rendőrség heti közlekedésrendészeti összefoglalója. A rendőrök nem unatkoztak az elmúlt héten sem Bács-Kiskunban: gyorshajtókat, ittas vezetőket füleltek le, egy nő ellen pedig bírósági eljárás is indult.
A toplistás gyorshajtók
Az elmúlt héten 2639 olyan sofőrt kaptak lencsevégre, akik átlépték a megengedett sebességhatárt. A heti rangsort azok az autósok vezették, akik
- 50 helyett 109-cel,
- illetve 111-gyel mentek,
- egy másik sofőr pedig 90 helyett 173 kilométer/órával száguldozott,
mindegyikőjüknek 210 ezer forintos bírságot kapott.
Ittas vezetők és balesetek
Az ittas vezetők jogosítványát minden esetben bevonja a rendőrség, eljárás is indul ellenük. Ennek ellenére egy hét alatt 23 olyan jármű vezetőjét szűrték ki a forgalomból, akik indulás előtt szeszes italt fogyasztottak, egyikük balesetet is okozott. Ezzel együtt 47 balesethez riasztották a hatóságokat a megyében, 24 esetben személyi sérülés is történt.
Halmozta az „élvezeteket”
Egy 53 éves nő ellen indított büntetőeljárást a Kiskőrösi Rendőrkapitányság egy szeptember 28-i Bócsa térségében történt eset kapcsán. A nő nem csupán ittasan vezette a járművet, vezetői engedélye sem volt. Ráadásul korábban eltiltották a vezetéstől, pont azért, mert jogosítvány nélkül vezetett. A nőt ittas vezetés és eltiltás alatt vezetés vádjával kihallgatták és vették őrizetbe. A nyomozás szeptember 29-én lezárult, az iratokat pedig megküldték az ügyészségre.
