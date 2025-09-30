Versenypályának nézte az utat, 173-mal száguldott az autós Bács-Kiskunban

A közlekedési szabályok és sebességkorlátozások egyesek szerint azért léteznek, hogy átlépjék őket, erről tanúskodik a rendőrség heti közlekedésrendészeti összefoglalója. A rendőrök nem unatkoztak az elmúlt héten sem Bács-Kiskunban: gyorshajtókat, ittas vezetőket füleltek le, egy nő ellen pedig bírósági eljárás is indult.

Az egyik gyorshajtó 173-ig taposta a gázt az 542-es főúton

Fotó: Police.hu

A toplistás gyorshajtók

Az elmúlt héten 2639 olyan sofőrt kaptak lencsevégre, akik átlépték a megengedett sebességhatárt. A heti rangsort azok az autósok vezették, akik

50 helyett 109-cel,

illetve 111-gyel mentek,

egy másik sofőr pedig 90 helyett 173 kilométer/órával száguldozott,

mindegyikőjüknek 210 ezer forintos bírságot kapott.

Egy másik sofőr 111-gyel közlekedett a 4622-es főúton

Fotó: Police.hu

Ittas vezetők és balesetek

Az ittas vezetők jogosítványát minden esetben bevonja a rendőrség, eljárás is indul ellenük. Ennek ellenére egy hét alatt 23 olyan jármű vezetőjét szűrték ki a forgalomból, akik indulás előtt szeszes italt fogyasztottak, egyikük balesetet is okozott. Ezzel együtt 47 balesethez riasztották a hatóságokat a megyében, 24 esetben személyi sérülés is történt.

Az egyik autós a megengedett 50 helyett 109-cel száguldozott

Fotó: Police.hu

Halmozta az „élvezeteket”

Egy 53 éves nő ellen indított büntetőeljárást a Kiskőrösi Rendőrkapitányság egy szeptember 28-i Bócsa térségében történt eset kapcsán. A nő nem csupán ittasan vezette a járművet, vezetői engedélye sem volt. Ráadásul korábban eltiltották a vezetéstől, pont azért, mert jogosítvány nélkül vezetett. A nőt ittas vezetés és eltiltás alatt vezetés vádjával kihallgatták és vették őrizetbe. A nyomozás szeptember 29-én lezárult, az iratokat pedig megküldték az ügyészségre.