Rendőrség

Maximális pénzbírságot zsebelhet be a hét top gyorshajtója, mutatjuk, hol fotózták le

Mutatjuk a legfrissebb közlekedésrendészeti összefoglalót Bács-Kiskunból. Az elmúlt héten közel 2400 gyorshajtó fizethet bírságot.

Mócza Milán

A hét elején kezdetét vette az iskola, ami a közlekedés élénkülését hozza magával. Ilyenkor érdemes fokozottan figyelni, akár autóval, akár gyalog közlekedik az ember. A nyár utolsó hetében ismét számos szabálysértő és gyorshajtó került lencsevégre. Mutatjuk a legfrissebb közlekedésrendészeti híreket Bács-Kiskunból.

163-mal hajtott egy audis
163 kilométer/órával hajtott egy audis z 5301-es úton
Fotó: police.hu

A „gyorshajtó-verseny” nyertesei

Az elmúlt héten közel 2400 gyorshajtót füleltek le a hatóságok, ami 50 ezer forinttól közel fél millió forintig terjedő bírságot vonhat maga után. A rendőrség által legutóbb közzétett traffipax-felvételeken egy 50 helyett 102 kilométer/órával közlekedő gépkocsi, egy 90 helyett 163 kilométer/órával elzúgó jármű is szerepel, a „fődíjat”, azaz a maximális, 468 ezer forintos bírságot azonban annak a fekete Volkswagennek a tulajdonosa zsebelhette be, aki 50 helyett 127 kilométer/órával száguldozott Soltvadkert közelében.

127-tel közlekedett egy sofőr Soltvadkerten
Fotó: police.hu

A KRESZ nem csupán elmélet

A megyében egy hét alatt 76 balesethez riasztották a rendőrséget, ezek közül 28 esetben történt személyi sérülés. Egyikük, egy 29 éves férfi Kecskeméten egy zebrán hajtott át szabálytalanul, amikor baleset érte. A férfi nem akart a közeledő autós láttán sem leszállni a biciklijéről, így nekiütközött. A hatóságok arra kérik a lakosságot, akár egy-kettő, akár négy keréken vagy kerék nélkül közlekedik, tartsák be a KRESZ előírásait.

102-ig taposta a gáz egy sofőr
A megengedett 50 helyett 102-vel száguldozott egy autós
Fotó: police.hu

 

 

 

