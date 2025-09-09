szeptember 9., kedd

Közlekedés

2 órája

Az iskolák környékén is száguldoznak, alig több mint fél nap alatt 210 gyorshajtót mértek be

Címkék#gyorshajtás#rendőrség#közlekedés

A tanévkezdéssel a gyermekeknek ismét nap mint nap megnövekedett forgalmon kell átküzdeniük magukat. A rendőrség gondoskodik arról, hogy a rengeteg gyorshajtó ne okozhasson balesetet az iskolák környékén.

Brockmeyer Sophie Isabella

Az elmúlt héten vármegyénkben 68 olyan közlekedési baleset történt, amely rendőri intézkedést igényelt. A szerencsétlenségek következtében 34-en sérültek meg. A gyorshajtók továbbra is komoly problémát jelentenek. 

gyorshajtó Kecskeméten, átlépte a sebességhatárt,
30 kilométer/óra helyett 79 kilométer/órás sebességgel közlekedett a gyorshajtó
Fotó: police.hu

Ittas sofőrök, gyorshajtók és balesetek

A rendőrök 20 olyan sofőrt is elkaptak, akik ittasan ültek volán mögé, közülük ketten balesetet is okoztak. Az ittas vezetők ellen minden esetben eljárás indult, jogosítványukat bevonták.

Emellett a sebességhatárok átlépése továbbra is az egyik leggyakoribb szabályszegés, ugyanis a rendőrök 2115 gyorshajtót regisztráltak egyetlen hét alatt. A szabályszegőknek azonban nem kevés a büntetésük, legalább 50 ezer forintos bírságra számíthatnak, a büntetés felső határa pedig akár 468 ezer forint is lehet - tájékoztatott a rendőrség.

gyorshajtó Kecskeméten, átlépte a sebességhatárt,
30 kilométer/óra helyett 67 kilométer/órás sebességgel közlekedett a gyorshajtó
Fotó: police.hu

Gyermekek védelme a száguldozóktól

A tanévkezdés miatt a hatóságok kiemelten figyelnek az iskolák környékére. Reggelente gyalogos járőrszolgálat segíti a biztonságos átkelést a kijelölt gyalogátkelőhelyeken, és a maximális biztonság fenntartása érdekében a sebességmérőket szintén az oktatási intézmények környékére összpontosították. Az eredmény egészen kétségbeejtő, hiszen alig 16 óra alatt 201 gyorshajtót mértek be a rendőrök iskolák közelében.

A hatóságok így arra kérik az autósokat, hogy vezessenek körültekintően, különösen a gyermekek által sűrűn használt útszakaszokon. Külön hangsúlyozták, a kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak minden esetben elsőbbsége van!

 

