A megengedett sebesség duplájával száguldozott, kétszer is elcsípték ugyanazon az úton

Az utóbbi héten 19-en sérültek meg közlekedési baleset során, valamint a rendőrök 25 sofőrt is igazoltattak, akik a vezetés előtt szeszes italt fogyasztottak. Ezek mellett természetesen gyorshajtásban sem volt hiány. Egy sofőrt a traffipax ugyanazon a helyen mért be kétszer, ahogy elképesztő sebességgel száguldozott – tájékoztatott a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.

Egy sofőrt egyik nap 120 kilométerrel közlekedett a megengedett 50 helyett

Fotó: police.hu

Rengeteg gyorshajtó és baleset történt az elmúlt héten

Az utóbbi héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 2077-en lépték át. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint.

Egy Toyota sofőrjének figyelmét egymás után két reggel is elkerülte egy traffipax, ami a 5205-ös számú útra lett kihelyezve. A megengedett sebesség itt 50 kilométer/óra, ami a vezetőt nem igazán zavarta, hiszen szerdán 120-al, csütörtökön pedig 111-el söpört végig ezen a szakaszon. Ő a két jogsértésért 522 ezer forint bírságra számíthat. Ha megállították volna, akkor emellé a szép összeg mellé még 14 büntetőpontot is kapott volna jogosítványára, ami ha eléri a 18-at, eltiltják a vezetéstől.

Ugyanaz a sofőr, másnap szintén átlépte a sebességhatárt, akkor 111-ig taposta a gázt

Fotó: police.hu

A rendőrség kiemelte, hogy habár a balesetek egy részének hátterében súlyos szabályszegés áll, néha egy kisebb hiba is elég ahhoz, hogy tragédia következzen be.

– Ne feledjétek, mindenkit hazavárnak – írta a rendőrég.