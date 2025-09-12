Gyilkosság áldozata lett az eltűntként keresett férfi, szörnyű részletek derültek ki

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök megtalálták annak a férfinak a holttestét, akinek eltűnését élettársa jelentette be július közepén – tájékoztatott a közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság. A férfi gyilkosság áldozata lett.

Gyilkosság áldozata lett az eltűntként keresett férfi, kiderültek a részletek

Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Kiderültek a gyilkosság részletei

Mint írják, a körülmények egy idő után gyanússá váltak és bűncselekményre utaltak. Végül kiderítették, hogy az 56 éves áldozatot – július 6-án – az eltűnést bejelentő élettárs lányának párja megölte, majd testét egy erdőkitermelési területre vitte, bedobta egy gödörbe, és néhány tuskóval lefedte azt.

A sírhely megtalálásához kellett néhány nap, a tettes nem sokat segített, az átvizsgálásra váró terület pedig több tíz négyzetkilométernyi volt.

A 41 éves gyanúsítottat azóta emberölés bűntette miatt letartóztatta a bíróság.