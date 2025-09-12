szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

1 órája

Gyilkosság áldozata lett az eltűntként keresett férfi, szörnyű részletek derültek ki

Címkék#emberölés#bűncselekmény#rendőrség#eltűnt#gyilkosság

Borzalmas részletek láttak napvilágot egy eltűnés ügyében. Gyilkosság áldozatává vált a férfi.

Digner Brigitta

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök megtalálták annak a férfinak a holttestét, akinek eltűnését élettársa jelentette be július közepén – tájékoztatott a közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság. A férfi gyilkosság áldozata lett.

Gyilkosság áldozata lett az eltűntként keresett férfi
Gyilkosság áldozata lett az eltűntként keresett férfi, kiderültek a részletek
Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Kiderültek a gyilkosság részletei

Mint írják, a körülmények egy idő után gyanússá váltak és bűncselekményre utaltak. Végül kiderítették, hogy az 56 éves áldozatot – július 6-án – az eltűnést bejelentő élettárs lányának párja megölte, majd testét egy erdőkitermelési területre vitte, bedobta egy gödörbe, és néhány tuskóval lefedte azt. 

A sírhely megtalálásához kellett néhány nap, a tettes nem sokat segített, az átvizsgálásra váró terület pedig több tíz négyzetkilométernyi volt.

A 41 éves gyanúsítottat azóta emberölés bűntette miatt letartóztatta a bíróság.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu