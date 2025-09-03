szeptember 3., szerda

Bűnügy

1 órája

Fiatalkorú fiú osztott meg pornográf tartalmakat gyerekekről a közösségi oldalakon

Címkék#gyermekpornográfia#bűntett#ügyészség

A Kecskeméti Járási Ügyészség minősített gyermekpornográfia miatt vádat emelt egy fiatalkorúval szemben.

Baon.hu

A vád szerint a Baja környéki nagyközségben élő fiú az egyik közösségi oldalon magát idősebbnek kiadva, valótlan születési adatokkal regisztrált – tájékoztatott a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

fiatal fiú miatt emeltek vádat gyermekpornógráfia miatt
Gyermekpornográfia miatt vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Több oldalra töltötte fel a pornográf felvételeket

2024 júliusában a portálon egy 12 év alatti lánygyermeket súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló videófelvételt osztott meg. Kiderült, nem ez volt az első eset, ugyanis a fiú más online oldalon is jelen volt, amelyen korábban hasonló tartalmú felvételeket töltött fel.

A bajai nyomozók a fiatalkorú otthonában kutatást tartottak, amelynek során a mobiltelefonján kisgyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló fényképeket és videókat találtak, amelyeket a fiatalkorú maga is más oldalakról töltött le.

Eltiltás és próbaidő

Az ügyészség a fiút a gyermekpornográfia súlyosabban minősülő bűntettével vádolja és ezért vele szemben próbaidőre felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetésének kiszabását indítványozza, továbbá azt, hogy a fiatalkorút végleges hatállyal tiltsa el a bíróság minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végzi, illetve kiskorúval egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.

Bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni.

 

 

