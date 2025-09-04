Szívszorító üzenetet hagyott a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő édesapja a miskei családnak

Az emberölés a legsötétebb bűncselekmények közé tartozik, ha ráadásul gyermek áldozat, az az egész társadalomra árnyékot vet. Az egész országot megrázta az a gyermekgyilkosság, amely Miskén történt alig pár napja.

Mint arról hírportálunk is beszámolt, a kis Hanna holttestét órákig tartó keresés után hétfő este találták meg a hatóságok, a gyanúsítottat – a kislány nevelőapját – kedden délelőtt fogták el. Ez az eset sajnos nem az első, az elmúlt két évben több magyarországi gyermekgyilkosság is történt.

Pár órát élt csak

Közel két éve, 2023 decemberében egy Pápa környéki kistelepülésen élő 28 éves nő otthonában szülte meg gyermekét, majd elrejtette és magára hagyta. A holttestet a rendőrök a családi ház udvarában találták meg, a nőt ezt követően vették őrizetbe. Kihallgatták, majd letartóztatták, a bíróság pedig életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélte – számolt be róla korábban a Vaol.

Gyermekgyilkosság Nyíregyháza környékén

Alig egy éve, 2024 őszén egy másik kegyetlen eset során egy 12 éves tiszarádi lány tűnt el, majd került elő másnap holtan. A gyilkos az áldozat anyjának sógora volt, aki mint később kiderült, szexuális kapcsolatot létesített a gyermekkel, majd egy Nyíregyháza környéki erdőben fojtotta meg. A férfi többszörösen büntetett előéletű volt és szintén életfogytiglanit kapott a tetteiért.

Saját apja lőtte fejbe

Az előző eset után alig egy hónappal Zákányban találtak rá egy kétéves kisfiú holttestére. Az apja elaltatta, majd közvetlen közelről lőtte fejbe egy disznóölő pisztollyal – mielőtt magával is megpróbált végezni. Az indítéka az volt, hogy a gyermek anyja elhagyta és polgári pert indított ellene, így a láthatás ideje alatt töltötte ki haragját közös gyermekükön – írta meg a Sonline.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án a Tolna vármegyei Nagydorogon eltűntként kerestek egy kéthetes csecsemőt. A kisfiú holttestét később egy erdő melletti kukoricásnál találták meg. Az elsődleges szakértői vélemény szerint a halálát idegenkezűség okozta, a rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást.