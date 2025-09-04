49 perce
Szívszorító üzenetet hagyott a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő édesapja a miskei családnak
Két tragédia is megrázta az országot az elmúlt hetekben. A miskei gyermekgyilkosság nem az első eset volt, augusztus végén Nagydorogon egy kéthetes csecsemő holttestét találták meg a hatóságok.
Az emberölés a legsötétebb bűncselekmények közé tartozik, ha ráadásul gyermek áldozat, az az egész társadalomra árnyékot vet. Az egész országot megrázta az a gyermekgyilkosság, amely Miskén történt alig pár napja.
Mint arról hírportálunk is beszámolt, a kis Hanna holttestét órákig tartó keresés után hétfő este találták meg a hatóságok, a gyanúsítottat – a kislány nevelőapját – kedden délelőtt fogták el. Ez az eset sajnos nem az első, az elmúlt két évben több magyarországi gyermekgyilkosság is történt.
Pár órát élt csak
Közel két éve, 2023 decemberében egy Pápa környéki kistelepülésen élő 28 éves nő otthonában szülte meg gyermekét, majd elrejtette és magára hagyta. A holttestet a rendőrök a családi ház udvarában találták meg, a nőt ezt követően vették őrizetbe. Kihallgatták, majd letartóztatták, a bíróság pedig életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélte – számolt be róla korábban a Vaol.
Gyermekgyilkosság Nyíregyháza környékén
Alig egy éve, 2024 őszén egy másik kegyetlen eset során egy 12 éves tiszarádi lány tűnt el, majd került elő másnap holtan. A gyilkos az áldozat anyjának sógora volt, aki mint később kiderült, szexuális kapcsolatot létesített a gyermekkel, majd egy Nyíregyháza környéki erdőben fojtotta meg. A férfi többszörösen büntetett előéletű volt és szintén életfogytiglanit kapott a tetteiért.
Saját apja lőtte fejbe
Az előző eset után alig egy hónappal Zákányban találtak rá egy kétéves kisfiú holttestére. Az apja elaltatta, majd közvetlen közelről lőtte fejbe egy disznóölő pisztollyal – mielőtt magával is megpróbált végezni. Az indítéka az volt, hogy a gyermek anyja elhagyta és polgári pert indított ellene, így a láthatás ideje alatt töltötte ki haragját közös gyermekükön – írta meg a Sonline.
A nagydorogi csecsemőgyilkosság
Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án a Tolna vármegyei Nagydorogon eltűntként kerestek egy kéthetes csecsemőt. A kisfiú holttestét később egy erdő melletti kukoricásnál találták meg. Az elsődleges szakértői vélemény szerint a halálát idegenkezűség okozta, a rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást.
Úgy tudni, a kéthetes kisfiút halála előtt súlyosan bántalmazták. A szakértők több nyomot is találtak, emellett az anya vallomása és a bizonyítékok között ellentmondások vannak.
Az édesapa üzent a miskei családnak
Attila, a nagydorogi kisfiú édesapja kezdettől fogva hisz menyasszonya ártatlanságában. Viktóriát letartóztatták, jelenleg a kalocsai börtönben várja az eljárás folytatását. A férfi legnagyobb vágya, hogy kisfiát békében és méltó módon eltemethesse, közben azonban újra és újra felteszi magának a legfájóbb kérdést: ki, miért és hogyan bántalmazhatta ártatlan gyermekét. Választ keresve saját erejéből is próbál nyomozni, követi a híreket, így értesült a miskei tragédiáról is, amely szintén mélyen megrendítette.
„Képtelen vagyok megérteni, mi történik ebben a világban! Remélem, hogy a gyilkos méltó büntetését megkapja. Nagyon sajnálom a kislányt, és átérzem a család fájdalmát” – mondta a férfi a Borsnak.
Feszült jelenet az Ázsia Expresszben: Curtis és Judit stoppolós kalandja sokakat meglepett