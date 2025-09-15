„A kétszeres életfogytiglan is kevés lenne” – drog hatása alatt gyilkolhatott a miskei férfi – videókkal

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalára feltöltött videóban beszélt arról, hogy a szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja kábítószert fogyasztott, kristály nevű dizájnerdrogot. A kormánybiztos szerint a gyermekgyilkosság elkövetőkének a kétszeres életfogytiglan is kevés lenne.

Bilincsben, láncon vezették be a bíróságra a miskei gyermekgyilkosság elkövetőjét

Fotó: Bús Csaba

A legszigorúbb büntetést érdemli

Horváth László a videójában azt mondta: felháborodásukban sokan halálbüntetést követelnek, de az Európai Unióban ez nem lehetséges. Magyarországon azonban a szigorított gyermekvédelmi és kábítószerellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat a gyermekgyilkosság elkövetőjének – fejtette ki a kormánybiztos.

Hozzátette:

Itt a kétszeres életfogytiglan is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost.

Horváth László szerint ez a kegyetlenség ismét bizonyítja: a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet, ahová pedig a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem. A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku – fűzte hozzá.

– A hajtóvadászat folytatódik, minden eszközt bevetünk azért, hogy kisöpörjük a drogot Magyarországról. Mi maradunk a zéró toleranciánál – fogalmazott a kormánybiztos.

Minden, amit a miskei gyermekgyilkosságról tudni lehet

Két héttel ezelőtt, szeptember 1-jén, hétfőn tűnt el a 22 hónapos kislány, Hanna nyomtalanul a család otthonából.

A rendőrség, a polgárőrség és több speciális kutató-mentő csapat kereste a gyermeket, a kislány holttestét az esti órákban találták meg egy kőkereszt közelében a falu szélén, a kislány otthonától alig néhány száz méterre. A rendőrség másnap, kedden elfogta a gyanúsítottat, J. Dávidot, a gyermek nevelőapját, Miskén egy lakatlan házban. Lapinformációk szerint a férfit a saját apja adta fel a rendőrségnek, más információk szerint a gyanúsított szeretőjének mobiltelefonját mérték be és azonosították a tartózkodási helyét.