szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bujkál

2 órája

Retteg a miskeiek haragjától a gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője

Címkék#emberölés#gyermekgyilkosság#gyilkosság

A férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársa 22 hónapos gyermekét, letartóztatták, a vele együtt elfogott szeretőjét azonban szabadon engedték. A gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője azonban a Bors információi szerint nem ment vissza Miskére, mert tart a helyiek haragjától.

Pozsgai Ákos

A rendőrök szeptember 2-án, kedden valóságos lincshangulat közepette fogták el a gyermekgyilkosság gyanúsítottját, a mostohaapát, J. Dávidot egy nappal azután, hogy megölte élettársa kislányát, Hannát, majd a falu közelében egy szemétlerakó mellett egy kőkereszt mögé a bokrok között rejtett el. A férfit Miskén, egy lakatlan ingatlanban találták meg szeretőjével, ahol elrejtőztek.

ebben a házban fogták el a rendőrök a gyermekgyilkosság gyanúsítottját és szeretőjét, az utcán egy rendőrautó járőrözi
A gyermekgyilkosság gyanúsítottját és szeretőjét ebben a házban fogták el a rendőrök
Fotó: Pozsgai Ákos

Az egész falu Hannát kereste

A Bors információi szerint a férfi nem menekült el rögtön a tette után, hanem először egy ismerősének szólt, akinek azt állította: a kislány eltűnt. Ekkor még együtt keresték Hannát, azonban Dávid később meglépett és eltűnt. A kislány holttestét ugyan már az esti órákban megtalálták, de Dávidot még nem, utána kedd délutánig folyt a hajtóvadászat. Nem csupán a rendőrök keresték, hanem a helyiek is: speciális kutatócsoportok, valamint a helyiek csapatokba verődve fésülték át az egész települést.

Lincshangulat közepette fogták el a gyermekgyilkosság gyanúsítottját

A gyilkossággal gyanúsított férfi utáni őrült hajsza másnap, kedden délelőtt ért véget, amikor a kislány otthonától nem messze, egy elhagyott, lakatlan házban a rendőrség állig felfegyverzett kommandósai találták meg, ahol Barbarával, a szeretőjével rejtőzött el. Lincshangulat közepette kísérték őket a rendőrök a szolgálati autóhoz, és ültették be, közben a helyiek dühösen kiabáltak. Információk szerint a nő a gyilkosság után csatlakozott a férfihoz, hajnali négykor látták, amint kiugrik az ablakon és elszalad.

Tart a helyiek haragjától

A férfi a rácsok mögé került, a nőt kihallgatták, majd úgy tudni, később szabadon engedték. A Bors információi szerint J. Dávid szeretője azonban nem ment vissza Miskére, tart a helyiek haragjától, a családjánál bujkál a közelben.

Letartóztatták J. Dávidot

Az őrizetbe vett J. Dávid csütörtökön bíróság elé állt, ahol a Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra letartóztatta. A férfi, ha bebizonyosodik a bűnössége, hosszú évekre börtönbe kerülhet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu