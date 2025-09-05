Retteg a miskeiek haragjától a gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője

A rendőrök szeptember 2-án, kedden valóságos lincshangulat közepette fogták el a gyermekgyilkosság gyanúsítottját, a mostohaapát, J. Dávidot egy nappal azután, hogy megölte élettársa kislányát, Hannát, majd a falu közelében egy szemétlerakó mellett egy kőkereszt mögé a bokrok között rejtett el. A férfit Miskén, egy lakatlan ingatlanban találták meg szeretőjével, ahol elrejtőztek.

A gyermekgyilkosság gyanúsítottját és szeretőjét ebben a házban fogták el a rendőrök

Fotó: Pozsgai Ákos

Az egész falu Hannát kereste

A Bors információi szerint a férfi nem menekült el rögtön a tette után, hanem először egy ismerősének szólt, akinek azt állította: a kislány eltűnt. Ekkor még együtt keresték Hannát, azonban Dávid később meglépett és eltűnt. A kislány holttestét ugyan már az esti órákban megtalálták, de Dávidot még nem, utána kedd délutánig folyt a hajtóvadászat. Nem csupán a rendőrök keresték, hanem a helyiek is: speciális kutatócsoportok, valamint a helyiek csapatokba verődve fésülték át az egész települést.

Lincshangulat közepette fogták el a gyermekgyilkosság gyanúsítottját

A gyilkossággal gyanúsított férfi utáni őrült hajsza másnap, kedden délelőtt ért véget, amikor a kislány otthonától nem messze, egy elhagyott, lakatlan házban a rendőrség állig felfegyverzett kommandósai találták meg, ahol Barbarával, a szeretőjével rejtőzött el. Lincshangulat közepette kísérték őket a rendőrök a szolgálati autóhoz, és ültették be, közben a helyiek dühösen kiabáltak. Információk szerint a nő a gyilkosság után csatlakozott a férfihoz, hajnali négykor látták, amint kiugrik az ablakon és elszalad.

Tart a helyiek haragjától

A férfi a rácsok mögé került, a nőt kihallgatták, majd úgy tudni, később szabadon engedték. A Bors információi szerint J. Dávid szeretője azonban nem ment vissza Miskére, tart a helyiek haragjától, a családjánál bujkál a közelben.

Letartóztatták J. Dávidot

Az őrizetbe vett J. Dávid csütörtökön bíróság elé állt, ahol a Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra letartóztatta. A férfi, ha bebizonyosodik a bűnössége, hosszú évekre börtönbe kerülhet.