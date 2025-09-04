Letartóztatás várhat a miskei kislány megölésével gyanúsított nevelőapára

Mint arról korábban több cikkünkben is beszámoltunk, hétfőn eltűnt egy 22 hónapos kislány Miskén, akit később holtan találtak meg a település szélén, egy szeméttelep közelében. A rendőrség hajtóvadászatot indított a feltételezett gyermekgyilkos, a kislány nevelőapja ellen, akit kedd délelőtt egy üresen álló házban találtak meg, majd fogtak el a rendőrök.

A helyiek kedd este megemlékezést tartottak annál a háznál, ahonnan eltűnt a kislány

Fotó: Pozsgai Ákos

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrség őrizetbe vette a férfit, majd 14 év alatti gyermek sérelmére elkövetett emberölés gyanújával kihallgatta.

A feltételezett miskei gyermekgyilkos letartóztatását indítványozták

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a legsúlyosabb kényszerintézkedést, a letartóztatást indítványozta a férfival szemben, mivel súlyos, élet elleni bűncselekményt követett el hozzátartozója ellen, majd elmenekült.

A letartóztatás célja a szökés megakadályozása, a gyanúsított jelenlétének biztosítása, a nyomozás befolyásolásának megakadályozása, valamint a bűnismétlés veszélyének elkerülése. A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni – közölte az ügyészség.