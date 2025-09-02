Minden, amit a miskei gyerekgyilkosságról tudni lehet

Hétfő reggel eltűnt egy 22 hónapos kislány. Még aznap este a rendőrség gyerekgyilkosság gyanúja miatt elfogatóparancsot adott ki egy kalocsai férfi ellen.

Holtan került elő az eltűnt kislány. A rendőrség gyerekgyilkosság gyanúja miatt elfogatóparancsot adott ki.

Forrás: police.hu

Egy 22 hónapos kislány eltűnt

Szívszorító eset rázta meg Miskét és környékét: a mindössze 22 hónapos kis Hanna hétfő reggel, 2025. szeptember 1-jén nyomtalanul eltűnt otthonából. A rendőrök azonnal riasztották a polgárőröket, speciális keresőcsapatokat és az önkénteseket.

Drónok és kutyás mentők is keresték az eltűnt kislányt

A helyszínre folyamatosan érkeztek a különböző kutató- és mentőegységek. Csatlakoztak a kereséshez a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület, valamint a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is. Emellett több kutyás speciális mentőcsapat is a helyszínen dolgozott. A keresés központját a miskei sportpálya mellett alakították ki. A kutatásról készült helyszíni videó ebben a cikkünkben tekinthető meg.

Holtan találták meg az eltűnt kislányt

A reménykedő keresés tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos kis Hanna holttestét hétfő este találták meg. A speciális kutatókat is megrendítette az eltűnt miskei kislány halála. A tragédiába fordult keresés után kiadott közleményük itt olvasható. A rendőrség közölte: az eset körülményeire tekintettel emberölés miatt indítottak nyomozást.

Gyerekgyilkosság gyanúja miatt elfogatóparancsot adtak ki hétfőn

Önmagában is szokatlan egy ilyen pici gyermek eltűnése, de a Pécsi Mentőkutyás Egyesület beszámolója szerint, amikor a helyszínre értek kiderült, hogy a nevelőapa is eltűnt a helyszínről. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki J. Dávid ellen, akit a kislány megölésével gyanúsítanak. A rendőrség a kalocsai születésű férfi fényképét is közzétette.

Elfogták a nevelőapát

A rendőrség közlése szerint a miskei gyermekgyilkossággal gyanúsított férfit kedden délelőtt 11 órakor fogták el Miskén. A Hírös kommandósok csaptak le rá, miután a településen rejtőzött el a hatóságok elől.