Életmentő program

A fürdőszobában találtak rá az idős férfire, a Gondosóra jelzése hozta meg a segítséget

Szombat délután komoly bevetéshez riasztották a tűzoltókat és a mentőket Szalkszentmártonban. A Gondosóra jelzése nyomán találtak rá arra az idős férfira, akinek azonnali segítségre volt szüksége.

Orosz Fanni Flóra

Szeptember 20-án 15:32-kor érkezett a riasztás Szalkszentmárton Jókai utcájából. Szerencsére kéznél volt a Gondosóra, ami ismét bebizonyította: életet menthet.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Roncsolásmentesen jutottak be az ingatlanba

A helyszínre a Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE), a Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, valamint a mentőszolgálat munkatársai érkeztek ki. A szakemberek roncsolásmentesen jutottak be az ingatlanba, ahol a fürdőszobában találták meg az idős férfit, aki a Gondosóra segítségével kért támogatást – derül ki a Szalkszentmártoni ÖTE Facebookon közzétett videójából.

Kórházba szállították az idős férfit

A mentőszolgálat munkatársai a tűzoltókkal együttműködve hordágyra fektették a férfit, majd rövid vizsgálatot követően kórházba szállították. A gyors reagálásnak és a Gondosóra jelzésének köszönhetően időben érkezett a segítség.

Már tízezreknek nyújtott segítséget

Magyarországon mintegy 2 millió 65 év feletti él. Közülük már közel 800 ezren használják a Gondosórát, így minden harmadik nyugdíjas kezében ott van ez a „digitális őrangyal”. A program működése igazolható módon közel 40 ezer életmentéshez járult hozzá, köszönhetően a 0–24 órában elérhető diszpécserszolgálatnak és a mentőszolgálat gyors közreműködésének.

A Gondosóra a bűnmegelőzésben is segít

Nemcsak életmentésre, hanem a mindennapi biztonság növelésére is alkalmas a készülék. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság újabb komoly lépést tett a bűnmegelőzés terén: kezdeményezésükre együttműködési megállapodást kötöttek a Gondosóra Programmal. Az ingyenes eszköz így nemcsak életet menthet, hanem segíti a 65 év felettieket abban is, hogy elkerüljék az internetes csalók és kiberbűnözők csapdáját.

 

 

