3 órája
Vascsővel kergette az utcán apósát a frissen szabadult halasi férfi
Tettlegességig fajul a vita. Garázdaság miatt emelt vádat a Kiskunhalasi Járási Ügyészség.
Börtönbüntetésből frissen szabadult a fiatal kiskunhalasi férfi, akinek 2024. június 11-én este megjelent házánál az apósa, az ügy másik vádlottja, hogy számon kérje a családtagjaival szembeni magatartása miatt. A vita csúnyán elfajult, mindketten garázdaság miatt felelhetnek.
A nyílt utcán támadt apósára
A fiatal férfi már az utcán várta apósát, ahol azonnal összevesztek, kiabáltak egymással. A férfi a szomszéd ház udvarából a vascsövet vett magához, majd azzal hadonászva kergetni kezdte az apósát. Ez dulakodásba és verekedésbe torkollt, aminek a kiérkező rendőrök vetettek véget.
A vád garázdaság
A többszörösen visszaesőnek számító fiatalabb férfit az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével vádolja, míg az apósnak garázdaság miatt kell felelnie. Bűnösségükről a Kiskunhalasi Járásbíróság dönt – írja az ügyészség.
