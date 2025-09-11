Vascsővel kergette az utcán apósát a frissen szabadult halasi férfi

Börtönbüntetésből frissen szabadult a fiatal kiskunhalasi férfi, akinek 2024. június 11-én este megjelent házánál az apósa, az ügy másik vádlottja, hogy számon kérje a családtagjaival szembeni magatartása miatt. A vita csúnyán elfajult, mindketten garázdaság miatt felelhetnek.

Vascsővel támadt apósára, garázdaság miatt felelhetnek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A nyílt utcán támadt apósára

A fiatal férfi már az utcán várta apósát, ahol azonnal összevesztek, kiabáltak egymással. A férfi a szomszéd ház udvarából a vascsövet vett magához, majd azzal hadonászva kergetni kezdte az apósát. Ez dulakodásba és verekedésbe torkollt, aminek a kiérkező rendőrök vetettek véget.

A vád garázdaság

A többszörösen visszaesőnek számító fiatalabb férfit az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével vádolja, míg az apósnak garázdaság miatt kell felelnie. Bűnösségükről a Kiskunhalasi Járásbíróság dönt – írja az ügyészség.