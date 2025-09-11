szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

3 órája

Vascsővel kergette az utcán apósát a frissen szabadult halasi férfi

Címkék#garázdaság#vádemelés#felfegyverkezve elkövetett garázdaság

Tettlegességig fajul a vita. Garázdaság miatt emelt vádat a Kiskunhalasi Járási Ügyészség.

Baon.hu

Börtönbüntetésből frissen szabadult a fiatal kiskunhalasi férfi, akinek 2024. június 11-én este megjelent házánál az apósa, az ügy másik vádlottja, hogy számon kérje a családtagjaival szembeni magatartása miatt. A vita csúnyán elfajult, mindketten garázdaság miatt felelhetnek.

vascsővel támadt, garázdaság miatt emeltek vádat,
Vascsővel támadt apósára, garázdaság miatt felelhetnek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A nyílt utcán támadt apósára

A fiatal férfi már az utcán várta apósát, ahol azonnal összevesztek, kiabáltak egymással. A férfi a szomszéd ház udvarából a vascsövet vett magához, majd azzal hadonászva kergetni kezdte az apósát. Ez dulakodásba és verekedésbe torkollt, aminek a kiérkező rendőrök vetettek véget.

A vád garázdaság

A többszörösen visszaesőnek számító fiatalabb férfit az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével vádolja, míg az apósnak garázdaság miatt kell felelnie. Bűnösségükről a Kiskunhalasi Járásbíróság dönt – írja az ügyészség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu