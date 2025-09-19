53 perce
Négyen haltak meg a pusztító lángokban, borzalmas tragédiákat okozott a háztűz
Egyre több statisztikai adat mutat arra, hogy a tűzesetek komoly veszélyt jelentenek a mindennapokban. A fűtési szezon pedig különösen kritikus időszak, amikor a legkisebb figyelmetlenség is tragédiához vezethet.
A fűtési szezon kezdetével jelentősen megnő a lakástüzek kockázata. Évente átlagosan 800 kéménytűz keletkezik. Bács-Kiskunban 2025 első felében emelkedett a halálos áldozatok száma, négyszer annyian haltak meg háztűzben, mint az azt megelőző évben. A szakemberek szerint a fűtési szezonban bekövetkező tragédiák többsége megelőzhető lenne, ha nagyobb figyelmet fordítanánk a biztonsági előírásokra.
Kedvesebb háztűz az első félévben
A 2024-es és 2025-ös időszak összehasonlító elemzése szerint Bács-Kiskunban a lakástüzek száma az utóbbi időben ugyan enyhén csökkent, a tragédiák száma azonban jelentősen megnőtt – derül ki a Katasztrófavédelem statisztikáiból.
A 2025-ös év első felében összesen 185 lakóépület gyulladt ki a vármegyében, ami 4 százalékkal kevesebb, mint a 2024-es év azonos időszakában regisztrált 193 eset, azonban a halálos áldozatok száma drámai mértékben emelkedett.
A 2025-ös első félévi tüzekben négyen vesztették életüket, míg a 2024-es év első felében nem történt halálos áldozattal járó lakástűz. A 2024-es év egészét tekintve pedig összesen 393 lakástűzben egy ember vesztette életét.
Jelentősen emelkedett a halálos áldozatok száma
A háztüzekben megsérült emberek száma a 2025-ös első félévben 13 volt, ami hárommal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A leégett épített terület nagysága ugyanakkor 3456 négyzetméter, ami 502 négyzetméterrel több, mint egy évvel korábban.
A 2024-es év során a tüzek közel hétezer négyzetméteren okoztak kárt. A statisztikai adatok alapján egyértelmű, hogy a lakástüzek súlyossága növekszik. A tüzek többsége a konyhában (18 százalék), a kéményben (13,5 százalék), tárolóban (8 százalék) és a hálószobában (7,5 százalék) keletkezett.
A leggyakoribb kiváltó okok:
- elektromos hiba,
- sütés-főzés,
- nyílt láng használata,
- fűtési rendszer hibája
- dohányzás.
A fűtési szezon csendes gyilkosa a szén-monoxid-mérgezés
A fűtési szezon egy másik, nem kevésbé veszélyes fenyegetése a szén-monoxid-mérgezés. A mérgező gáz akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszközök nem jutnak elegendő friss levegőhöz az égéshez, és az égéstermék nem tud megfelelően távozni a kéményen keresztül. Bár a szén-monoxid nem jár tűzzel, halálos kimenetelű lehet, és a fűtési időszakban a tűzesetekkel párhuzamosan nő az előfordulásuk.
A 2025-ös év első felében Bács-Kiskun vármegyében 36 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt, ami eggyel kevesebb, mint az előző évben, de a mérgezést szenvedett emberek száma nyolc fő volt, ami hárommal több, mint egy évvel korábban.
Ez a tendencia, akárcsak a lakástüzek halálos áldozatainak száma, azt mutatja, hogy a fűtési rendszerek biztonsága terén továbbra is komoly problémák vannak. A statisztikák arra is rámutatnak, hogy a probléma a fűtési szezonon kívül is fennáll, különösen nagy hőség idején.
Így védekezzünk a szén-monoxid-mérgezés és a lakástűz ellen
Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. A fűtőeszközök, jellemzően lánggal működő berendezések meghibásodása lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet.
Ugyanazon a reggelen két ház is leégett
Egy 2025 májusában Jánoshalmán, a Rokkant utcában keletkezett családi háztűzben egy embert kórházba kellett szállítani. A tűz az épület két helyiségét és a tetőszerkezetet érintette.
2025 márciusában, egy lakatlan épületet tetőszerkezete égett a jánoshalmi Tópart utcában.
Ugyanezen a reggelen Kéleshalmán, a szomszédos településen egy másik tűzesetben egy holttestet találtak a lángok oltása közben.
Halálos lakástűz Kéleshalma külterületénFotók: Pozsgai Ákos
