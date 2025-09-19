Négyen haltak meg a pusztító lángokban, borzalmas tragédiákat okozott a háztűz – fotók

A fűtési szezon kezdetével jelentősen megnő a lakástüzek kockázata. Évente átlagosan 800 kéménytűz keletkezik. Bács-Kiskunban 2025 első felében emelkedett a halálos áldozatok száma, négyszer annyian haltak meg háztűzben, mint az azt megelőző évben. A szakemberek szerint a fűtési szezonban bekövetkező tragédiák többsége megelőzhető lenne, ha nagyobb figyelmet fordítanánk a biztonsági előírásokra. –

A fűtési szezon kezdetével a háztüzek száma is megnő. Egy kéleshalmi férfi bennégett házában

Fotó: Pozsgai Ákos / archív felvétel

Kedvesebb háztűz az első félévben

A 2024-es és 2025-ös időszak összehasonlító elemzése szerint Bács-Kiskunban a lakástüzek száma az utóbbi időben ugyan enyhén csökkent, a tragédiák száma azonban jelentősen megnőtt – derül ki a Katasztrófavédelem statisztikáiból.

A 2025-ös év első felében összesen 185 lakóépület gyulladt ki a vármegyében, ami 4 százalékkal kevesebb, mint a 2024-es év azonos időszakában regisztrált 193 eset, azonban a halálos áldozatok száma drámai mértékben emelkedett.

A 2025-ös első félévi tüzekben négyen vesztették életüket, míg a 2024-es év első felében nem történt halálos áldozattal járó lakástűz. A 2024-es év egészét tekintve pedig összesen 393 lakástűzben egy ember vesztette életét.

Jelentősen emelkedett a halálos áldozatok száma

A háztüzekben megsérült emberek száma a 2025-ös első félévben 13 volt, ami hárommal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A leégett épített terület nagysága ugyanakkor 3456 négyzetméter, ami 502 négyzetméterrel több, mint egy évvel korábban.

A 2024-es év során a tüzek közel hétezer négyzetméteren okoztak kárt. A statisztikai adatok alapján egyértelmű, hogy a lakástüzek súlyossága növekszik. A tüzek többsége a konyhában (18 százalék), a kéményben (13,5 százalék), tárolóban (8 százalék) és a hálószobában (7,5 százalék) keletkezett.

A leggyakoribb kiváltó okok:

elektromos hiba,

sütés-főzés,

nyílt láng használata,

fűtési rendszer hibája

dohányzás.

A fűtési szezon csendes gyilkosa a szén-monoxid-mérgezés

A fűtési szezon egy másik, nem kevésbé veszélyes fenyegetése a szén-monoxid-mérgezés. A mérgező gáz akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszközök nem jutnak elegendő friss levegőhöz az égéshez, és az égéstermék nem tud megfelelően távozni a kéményen keresztül. Bár a szén-monoxid nem jár tűzzel, halálos kimenetelű lehet, és a fűtési időszakban a tűzesetekkel párhuzamosan nő az előfordulásuk.