Fogyatékkal élő ismerősére támadt rá egy szabadszállási férfi, jutalma fegyház lehet

A vádlott 2025. január 6-án este a városközpontban szólította meg a nehezen mozgó és beszélő sértettet, akivel egy órán át beszélgetett és alkoholt fogyasztott.

Fogyatékkal élő ismerősére támadt rá egy szabadszállási férfi

Fotó: Shutterstock.com

Kihasználta, hogy a fogyatékkal élő ismerős nem tud védekezni

Miután észrevette, hogy a fogyatékossággal élő férfi nem tud hatékonyan védekezni, hazafelé kísérve egy félreeső helyen rátámadt: letépte az övtáskáját, majd amikor azt a sértett megpróbálta visszaszerezni, fellökte, aki ennek következtében a földre esett és megsérült.

A támadó ezután átkutatta áldozata táskáját:

hangszórót,

powerbankot,

bankkártyát,

iratokat

és pénzt vett el tőle.

A sértett a dulakodás közben nyolc napon belül gyógyuló zúzódásokat szenvedett.

A rendőrök hamar elfogták, irány a fegyház

A rendőrök néhány órán belül elfogták az elkövetőt, a lopott tárgyak egy részét, a bankkártyát, a hangszórót és készpénzt lefoglalták. Az ügyészség a rablás minősített esetével vádolja a férfit, mivel fogyatékkal élő személy sérelmére követte el a bűncselekményt. Büntetésként fegyház kiszabását indítványozzák. A vádlott felelősségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni – tájékoztatott a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.