2 órája
Fogyatékkal élő ismerősére támadt rá egy szabadszállási férfi, jutalma fegyház lehet
A Kunszentmiklósi Járási Ügyészség vádat emelt egy többszörösen büntetett szabadszállási férfi ellen, aki fogyatékkal élő ismerősét fosztotta ki.
A vádlott 2025. január 6-án este a városközpontban szólította meg a nehezen mozgó és beszélő sértettet, akivel egy órán át beszélgetett és alkoholt fogyasztott.
Kihasználta, hogy a fogyatékkal élő ismerős nem tud védekezni
Miután észrevette, hogy a fogyatékossággal élő férfi nem tud hatékonyan védekezni, hazafelé kísérve egy félreeső helyen rátámadt: letépte az övtáskáját, majd amikor azt a sértett megpróbálta visszaszerezni, fellökte, aki ennek következtében a földre esett és megsérült.
A támadó ezután átkutatta áldozata táskáját:
- hangszórót,
- powerbankot,
- bankkártyát,
- iratokat
- és pénzt vett el tőle.
A sértett a dulakodás közben nyolc napon belül gyógyuló zúzódásokat szenvedett.
A rendőrök hamar elfogták, irány a fegyház
A rendőrök néhány órán belül elfogták az elkövetőt, a lopott tárgyak egy részét, a bankkártyát, a hangszórót és készpénzt lefoglalták. Az ügyészség a rablás minősített esetével vádolja a férfit, mivel fogyatékkal élő személy sérelmére követte el a bűncselekményt. Büntetésként fegyház kiszabását indítványozzák. A vádlott felelősségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni – tájékoztatott a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.
