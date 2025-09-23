szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádirat

2 órája

Fogyatékkal élő ismerősére támadt rá egy szabadszállási férfi, jutalma fegyház lehet

Címkék#fogyatékkal élő#bűnügy#vádirat#rablás

A Kunszentmiklósi Járási Ügyészség vádat emelt egy többszörösen büntetett szabadszállási férfi ellen, aki fogyatékkal élő ismerősét fosztotta ki.

Vizi Zalán

A vádlott 2025. január 6-án este a városközpontban szólította meg a nehezen mozgó és beszélő sértettet, akivel egy órán át beszélgetett és alkoholt fogyasztott.

A Kunszentmiklósi Járási Ügyészség vádat emelt egy szabadszállási férfi ellen
Fogyatékkal élő ismerősére támadt rá egy szabadszállási férfi
Fotó: Shutterstock.com

Kihasználta, hogy a fogyatékkal élő ismerős nem tud védekezni

Miután észrevette, hogy a fogyatékossággal élő férfi nem tud hatékonyan védekezni, hazafelé kísérve egy félreeső helyen rátámadt: letépte az övtáskáját, majd amikor azt a sértett megpróbálta visszaszerezni, fellökte, aki ennek következtében a földre esett és megsérült.

A támadó ezután átkutatta áldozata táskáját: 

  • hangszórót, 
  • powerbankot, 
  • bankkártyát, 
  • iratokat 
  • és pénzt vett el tőle. 

A sértett a dulakodás közben nyolc napon belül gyógyuló zúzódásokat szenvedett.

A rendőrök hamar elfogták, irány a fegyház

A rendőrök néhány órán belül elfogták az elkövetőt, a lopott tárgyak egy részét, a bankkártyát, a hangszórót és készpénzt lefoglalták. Az ügyészség a rablás minősített esetével vádolja a férfit, mivel fogyatékkal élő személy sérelmére követte el a bűncselekményt. Büntetésként fegyház kiszabását indítványozzák. A vádlott felelősségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni – tájékoztatott a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu