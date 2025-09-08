Portik Tamás a Kúriához fordul a Fenyő-gyilkosság ügyében – Gyárfás Tamás már benyújtotta a kérelmet

Rövid időn belül a Kúriához fordul a Fenyő-gyilkosság ügyében Portik Tamás és védője, Szikinger István – értesült a Magyar Nemzet. Portikot és Gyárfás Tamást áprilisban ítélte el jogerősen a bíróság felbujtóként elkövetett emberölés miatt, ám mindketten ártatlannak vallják magukat.

Fenyő-gyilkosság: Gyárfás Tamás után Portik Tamás is a Kúriához fordul

Felülvizsgálati kérelem a Kúrián

A felülvizsgálat egy rendkívüli jogorvoslati lehetőség, amelyet kizárólag jogerős ügydöntő határozattal szemben lehet igénybe venni. Az ilyen kérelmek többnyire anyagi jogi jogszabálysértésekre hivatkoznak.

Gyárfás Tamás és ügyvédje, Zamecsnik Péter már júniusban benyújtották indítványukat, amelyben az áll, hogy „az első és másodfokon a Gyárfás Tamás terhére rótt cselekedet nem alkalmas sem a felbujtói, sem a bűnsegédi magatartás megállapítására” – írja a Magyar Nemzet a Mandiner cikke nyomán. Portikék hamarosan szintén beadnak egy hasonló kérelmet.

A Fenyő-gyilkosság háttere

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom vezetőjét 1998. február 11-én este, saját autójában gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom éven át nem találta a gyilkost, ám a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) 2011 februárjában áttörést ért el: kiderült, hogy Jozef Rohác DNS-ét találták meg a helyszínen hagyott sapkában. Rohácot Szlovákiában tartóztatták le, miután több más bérgyilkossággal is összefüggésbe hozták.

2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is meggyanúsította, majd 2019-ben az ügyészség bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt.

Jogerős ítélet 2025 áprilisában

A bíróság idén áprilisban hirdetett jogerős ítéletet.

Gyárfás Tamás : 7 év börtönbüntetést kapott felbujtásért.

: 7 év börtönbüntetést kapott felbujtásért. Portik Tamás: életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.

Az indoklás szerint Fenyő János sorsa már 1996 végén eldőlt, amikor Gyárfás rábólintott Portik tervére, hogy megöleti a médiacézárt.

Az egykori sportriporter, televíziós producer a Váci Fegyházban kezdte meg hétéves börtönbüntetését, de nem sokkal később a kecskeméti börtönbe helyezték át, méghozzá a speciális részlegre, ahol az időskorú rabokat fokozott odafigyeléssel, egyéni terápiával, pszichológiai támogatással és biztonságos környezettel segítik.