Katasztrófavédelem

3 órája

Felborult egy autó, a tűzoltók azonnal a baleset helyszínére siettek

Felborult egy autó a 4608-as úton, Lajosmizse közelében szerda hajnalban.

Digner Brigitta

A tetejére borult egy személyautó a 4608-as úton, a Lajosmizse közelében, a 23. kilométernél. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére. A raj áramtalanította és a kerekeire állította a járművet, megszüntetve ezzel a forgalmi akadályt – írja a katasztrófavédelem.

A tetejére borult egy személyautó a 4608-as úton
A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

