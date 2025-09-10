Katasztrófavédelem
3 órája
Felborult egy autó, a tűzoltók azonnal a baleset helyszínére siettek
Felborult egy autó a 4608-as úton, Lajosmizse közelében szerda hajnalban.
A tetejére borult egy személyautó a 4608-as úton, a Lajosmizse közelében, a 23. kilométernél. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére. A raj áramtalanította és a kerekeire állította a járművet, megszüntetve ezzel a forgalmi akadályt – írja a katasztrófavédelem.
3 órája
14 órája
