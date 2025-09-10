Felborult egy autó, a tűzoltók azonnal a baleset helyszínére siettek

A tetejére borult egy személyautó a 4608-as úton, a Lajosmizse közelében, a 23. kilométernél. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére. A raj áramtalanította és a kerekeire állította a járművet, megszüntetve ezzel a forgalmi akadályt – írja a katasztrófavédelem.

A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció