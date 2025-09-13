szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

4 órája

Óriási a baj Soltvadkerten, több település tűzoltói oltják három különböző helyszínen az erdőtüzet

Címkék#erdőtűz#katasztrófavédelem#mentés

A tűzoltókat nyárfaerdőbe és akácosba is riasztották.

Kovács Alexandra

Három, egymáshoz viszonylag közel lévő helyszínen is kigyulladt az aljnövényzet Soltvadkert külterületén szombat délután. Egy nyárfaerdőben mintegy egy-másfél hektárra terjedt ki a tűz, amelyet a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos, valamint a soltvadkerti önkormányzat tűzoltók oltottak el – írja a katasztrófavédelem.

Öt település tűzoltóit riasztották Soltvadkertre
Három helyszínen is tűz van Soltvadkerten
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Két hektáron ég egy akácos aljnövényzete egy másik helyszínen, ahol a kiskunhalasi hivatásos és a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók oltják el a lángokat.

Egy erdőt érint a harmadik tűz is, amelyben körülbelül másfél hektáron ég, füstöl az aljnövényzet. Itt a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a kalocsai és a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók dolgoznak.

FRISSÍTÉS: A tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat, több hektárnyi terület égett le.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu