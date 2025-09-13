4 órája
Óriási a baj Soltvadkerten, több település tűzoltói oltják három különböző helyszínen az erdőtüzet
A tűzoltókat nyárfaerdőbe és akácosba is riasztották.
Három, egymáshoz viszonylag közel lévő helyszínen is kigyulladt az aljnövényzet Soltvadkert külterületén szombat délután. Egy nyárfaerdőben mintegy egy-másfél hektárra terjedt ki a tűz, amelyet a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos, valamint a soltvadkerti önkormányzat tűzoltók oltottak el – írja a katasztrófavédelem.
Két hektáron ég egy akácos aljnövényzete egy másik helyszínen, ahol a kiskunhalasi hivatásos és a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók oltják el a lángokat.
Egy erdőt érint a harmadik tűz is, amelyben körülbelül másfél hektáron ég, füstöl az aljnövényzet. Itt a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a kalocsai és a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók dolgoznak.
FRISSÍTÉS: A tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat, több hektárnyi terület égett le.
