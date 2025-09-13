szeptember 13., szombat

Tűzeset

48 perce

Több hektárnyi területet emésztettek fel a lángok, öt város tűzoltói akadályozták meg a katasztrófát

Címkék#tűzeset#katasztrófavédelem#tűz

Három különböző helyszínen égett az erdő aljnövényzete szombat délután Soltvadkert határában.

Kovács Alexandra

Mint arról korábban beszámoltunk, három helyszínen is kigyulladt az aljnövényzet Soltvadkert külterületén szombat délután. Az erdőtüzekhez öt település tűzoltóit riasztották.

kigyulladt az aljnövényzet soltvadkertnél
Több helyen égett az aljnövényzet égett Soltvadkertnél
Fotó: Pozsgai Ákos / Illusztráció

A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint a tüzeket sikeresen eloltották. Két helyszínen mintegy másfél, a harmadikon pedig körülbelül két hektár égett le.

A lángokat a kiskőrösi, a kiskunhalasi, a kiskunmajsai, a kalocsai és a kecskeméti hivatásos, valamint a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók fékezték meg. Az egyik helyszínen a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a tűz oltását. Már mindenhol az utómunkálatok zajlanak.

 

 

