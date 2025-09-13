48 perce
Több hektárnyi területet emésztettek fel a lángok, öt város tűzoltói akadályozták meg a katasztrófát
Három különböző helyszínen égett az erdő aljnövényzete szombat délután Soltvadkert határában.
Mint arról korábban beszámoltunk, három helyszínen is kigyulladt az aljnövényzet Soltvadkert külterületén szombat délután. Az erdőtüzekhez öt település tűzoltóit riasztották.
A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint a tüzeket sikeresen eloltották. Két helyszínen mintegy másfél, a harmadikon pedig körülbelül két hektár égett le.
A lángokat a kiskőrösi, a kiskunhalasi, a kiskunmajsai, a kalocsai és a kecskeméti hivatásos, valamint a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók fékezték meg. Az egyik helyszínen a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a tűz oltását. Már mindenhol az utómunkálatok zajlanak.
Óriási a baj Soltvadkerten, több település tűzoltói oltják három különböző helyszínen az erdőtüzet