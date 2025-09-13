Több hektárnyi területet emésztettek fel a lángok, öt város tűzoltói akadályozták meg a katasztrófát

Mint arról korábban beszámoltunk, három helyszínen is kigyulladt az aljnövényzet Soltvadkert külterületén szombat délután. Az erdőtüzekhez öt település tűzoltóit riasztották.

Több helyen égett az aljnövényzet égett Soltvadkertnél

Fotó: Pozsgai Ákos / Illusztráció

A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint a tüzeket sikeresen eloltották. Két helyszínen mintegy másfél, a harmadikon pedig körülbelül két hektár égett le.

A lángokat a kiskőrösi, a kiskunhalasi, a kiskunmajsai, a kalocsai és a kecskeméti hivatásos, valamint a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók fékezték meg. Az egyik helyszínen a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a tűz oltását. Már mindenhol az utómunkálatok zajlanak.