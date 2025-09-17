szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Tűzeset

57 perce

Erdő aljnövényzete kapott lángra, a tűzotók több településről mennek oltani

Címkék#tűzeset#erdő aljnövényzet#katasztrófavédelem

Több hektárra terjed ki a tűz.

Kovács Nóra

Kigyulladt egy erdő aljnövényzete Pálmonostora térségében, az 5-ös főút közelében szerda délután. Több hektárra terjed ki a tűz, amelyet a kiskunfélegyházi és a kisteleki hivatásos tűzoltók oltanak. A helyszínre érkezett a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, és elindult oda több másik egység is – írja a katasztrófavédelem.

Pálmonostorán kapott lángra az erdő aljnövényzete, több településről sietnek oltani,
Erdő aljnövényzete lángol
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

